"احترموا الشعار".. رسالة أربيلوا بعد سقوط ريال مدريد في الكلاسيكو

تحدث ألفارو أربيلوا بصراحة بعدما بلغ الموسم العاصف لريال مدريد ذروته باحتفالات برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام فريق العاصمة، قائلاً إن النادي يتفهم غضب الجماهير عقب الخسارة 2-0 في مباراة القمة بملعب كامب نو أمس الأحد.

ومنحت هذه الخسارة برشلونة لقبه الـ29 للدوري المحلي قبل ثلاث جولات على النهاية، ليخرج ريال مدريد من الموسم دون ألقاب، ليختتم عاماً بائساً شهد إقالة تشابي ألونسو في منتصف الموسم وفشل أربيلوا في إيقاف التراجع.

تصريحات أربيلوا

وقال أربيلوا للصحفيين: "ليس هناك الكثير يمكن قوله، نحن نتفهم إحباطهم وخيبة أملهم ومدى عدم رضاهم عن هذا الموسم، كل ما يمكننا فعله هو العمل بجدية والتطلع للمستقبل، والتعلم من كل الأخطاء التي ارتكبناها هذا العام".

وأضاف: "ريال مدريد يعود دائماً، سقطنا كثيراً ونهضنا كثيراً، لكني أتفهم الغضب الذي قد يشعر به أي مشجع لريال مدريد، يتعين علينا العمل لتغيير هذا الوضع".

وانهار موسم ريال مدريد في عدة جبهات هذا الموسم بما في ذلك الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، بينما تصاعد التوتر أكثر يوم الخميس الماضي عندما نُقل القائد فيدريكو فالبيردي إلى المستشفى عقب شجار في غرفة الملابس مع زميله أوريلين تشواميني.

وأوضح أربيلوا أنه لا مجال للتراخي رغم انتهاء سباق الفوز باللقب، وحث لاعبيه على التحلي بالاحترافية واحترام شعار النادي في المباريات الثلاث المتبقية بالدوري.

وقال أربيلوا: "مع مسؤولية أكبر، ونحن نعلم أن موسمنا انتهى، لا يمكننا أن نخذل أنفسنا، بل على العكس تماماً، يجب أن نلعب للفوز. نحن ندافع عن شيء أكبر منا، هو شعار ريال مدريد. علينا أن نلعب ثلاث مباريات كبيرة ونحقق ثلاثة انتصارات رائعة".

تشكيلة رائعة

وفي رده على سؤال بشأن حاجة فريق ريال مدريد لإعادة بناء، ساند أربيلوا لاعبيه قائلاً: "لدينا تشكيلة رائعة من اللاعبين، ويمكننا استخراج الكثير منهم. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق مع كل ما حدث في الشهور الأخيرة، غاب العديد من اللاعبين البارزين".

وأكمل: "سيسعى النادي دائماً للتطوير، لكننا نملك تشكيلة جيدة جداً من اللاعبين يتمناها أي فريق في أوروبا".

وعن مستقبله مع الفريق، قال أربيلوا إن المناقشات ستأتي لاحقاً، وأوضح: "كما تعلمون، من المرجح أن نجري محادثة مع النادي. ما أريده أن ننهي الموسم بقوة، وأن يحصل اللاعبون على بعض دقائق اللعب، هذا هو هدفي. أما بالنسبة لما يحمله المستقبل، فعلينا أن ننتظر ونرى".