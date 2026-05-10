فاجعة تهز برشلونة قبل ساعات من موعد الكلاسيكو

وفاة والد هانسي فليك قبل موعد الكلاسيكو بساعات (أسوشيتد برس)
Published On 10/5/2026

أعلن نادي برشلونة رسميا اليوم الأحد وفاة والد مدربه الألماني هانسي فليك، قبل ساعات قليلة من مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد.

ذكر النادي الكتالوني في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "يتقدم نادي برشلونة وعائلة البلوغرانا بأحر التعازي والمواساة للمدرب هانسي فليك بعد وفاة والده. نشاطركم الأحزان، وقلوبنا معكم ومع عائلتكم في هذا الوقت العصيب".

وذكرت تقارير إعلامية أن فليك أبلغ لاعبي الفريق والجهاز الفني بالخبر في وقت مبكر من صباح اليوم، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يوجد المدرب الألماني على مقاعد البدلاء لقيادة الفريق في هذه المواجهة المصيرية.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو بحاجة إلى نقطة التعادل فقط أمام ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا للموسم الثاني على التوالي.

المصدر: الجزيرة + وكالات
