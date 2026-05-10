ميسي يرشح هذه المنتخبات للفوز بكأس العالم 2026

رأى النجم ليونيل ميسي أن جماهير الأرجنتين محقة في الحلم بإحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً، لكنه حذر في الوقت نفسه من قوة المنافسين، معتبراً أن منتخبات مثل فرنسا وإسبانيا تبدو "في وضع أفضل".

وقال قائد المنتخب الأرجنتيني، في مقابلة نُشرت عبر "يوتيوب" مع الإعلامي بوليو ألفاريس "هناك العديد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات أو نقص في الجاهزية البدنية، لكن عندما تجتمع المجموعة أثبتت دائماً أنها قادرة على المنافسة وتسعى للفوز".

ميسي يرشح فرنسا وإسبانيا والبرازيل

وأضاف النجم المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات أن المنافسة ستكون قوية جداً، مشيراً إلى أن "فرنسا تعيش حالة رائعة مجدداً، وتمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين على أعلى مستوى"، في إشارة إلى المنتخب الذي خسر أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

ورشح ميسي منتخبات إسبانيا والبرازيل للمنافسة، واصفاً البرتغال بأنها "منتخب شديد التنافسية".

كما شدد على أن ألمانيا وإنجلترا يبقيان دائماً ضمن المنتخبات الخطيرة.

ولم يحسم نجم إنتر ميامي الأمريكي الذي سيبلغ 39 عاماً في يونيو/حزيران المقبل، مشاركته رسمياً في كأس العالم المقبلة المقررة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورغم ذلك، شدد ميسي على أنه لا يضع حداً زمنياً لمسيرته الكروية، في ظل استمرار شغفه بالمنافسة.

وقال: "أحب لعب كرة القدم، وسأواصل ذلك حتى لا أعود قادراً على اللعب".

وأضاف: "أنا شخص تنافسي، أحب الفوز في كل شيء… حتى إنني لا أسمح لابني بالفوز عليّ في ألعاب الفيديو".

3 حفلات افتتاح في الدول المضيفة

وسيشهد كأس العالم المقبل ثلاث حفلات افتتاح، بحيث ينال كل بلد من البلدان المضيفة، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، نصيبه من احتفال يغص بالنجوم.

والجمعة، أكد الاتحاد الدولي (فيفا) أن نجوماً عالميين في الموسيقى، من بينهم كايتي بيري وفيوتشر وآلانيس موريسيت ومايكل بوبليه وجيه بالفين وليزا، سيشاركون في هذه الاحتفالات.

وتبدأ المكسيك أجواء الاحتفال قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 يونيو/حزيران على ملعب أستيكا، الذي سيحمل اسم "ملعب مدينة مكسيكو" خلال البطولة.

وسيتضمن العرض مشاركة النجم الكولومبي العالمي جيه بالفين، وفرقة الروك المكسيكية مانا الحائزة على عدة جوائز غرامي (Grammy)، ونجم البوب أليخاندرو فرنانديس، نجل أسطورة موسيقى الرانتشيرا فيسنتي فرنانديس.

كما تشارك نجمة البوب اللاتيني المكسيكية بيليندا، والمغنية وكاتبة الأغاني ليلا داونز، إلى جانب المغنية الجنوب أفريقية تايلا وفرقة لوس أنجلوس أسوليس التي تقدم موسيقى الكومبيا المكسيكية التقليدية.

وتواجه كندا منتخب البوسنة والهرسك في مباراة الافتتاح الخاصة بها في 12 يونيو/حزيران في تورونتو، حيث من المقرر أن يشارك فنانون من بينهم موريسيت وبوبليه وأليسيا كارا وإليانا وجيسي رييز ونورا فتحي.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تفتتح الولايات المتحدة مشوارها بمواجهة باراغواي في لوس أنجلوس، في حدث رياضي ضخم آخر يجمع بين الرياضة والموسيقى لنجمة البوب العالمية بيري، التي كانت قد أحيت عرض ما بين شوطي السوبر بول لكرة القدم الأمريكية عام 2015.

وسينضم إليها مغني الراب فيوتشر، وليزا من فرقة البوب الكورية بلاكبينك (Blackpink)، والنجمة البرازيلية أنيتا، وريما، وتايلا، على أن يتم الإعلان عن أسماء إضافية لاحقاً، بحسب فيفا.

وقال إنفانتينو: "يمثل حفل الافتتاح في لوس أنجلوس الحجم الاستثنائي الذي ستبلغه كأس العالم 2026".

ومن بين الفنانين العالميين الآخرين الذين سيساهمون في إطلاق هذا الحدث الكروي الضخم، الممتد على نحو ستة أسابيع، نجم الريغيتون الفنزويلي داني أوشن، وسانغوي، من أصول بنغلادشية أمريكية، وهو منسق موسيقي مقيم في لوس أنجلوس.