من الرياض إلى ميامي.. سباق الـ1000 هدف يشتعل بين رونالدو وميسي

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، سباق الوصول إلى الهدف رقم 1000 مع منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وقاد ميسي أمس فريقه إنتر ميامي للفوز على تورنتو إف سي بنتيجة 2-4 في الجولة الـ12 من الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، بتسجيله هدفا وصناعة اثنين آخرين.

ميسي ورونالدو الهدف رقم 1000

ويُعد هذا الهدف رقم 907 لميسي في 1151 مباراة خاضها طوال مسيرته الاحترافية مع أندية برشلونة، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميامي، ومنتخب الأرجنتين وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، أي أنه يحتاج 93 هدفا للوصول إلى الرقم 1000.

أما رونالدو فيقترب بدوره من مساعدة فريقه النصر على التتويج بلقب دوري "روشن" السعودي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2023.

وسجل رونالدو يوم الخميس الماضي الهدف الثالث للنصر في مرمى الشباب، في المباراة التي انتهت بفوز "العالمي" 4-2 في الجولة الـ32 من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده طوال مسيرته الاحترافية إلى 972 هدفا سجلها في 1320 مباراة مع أندية سبورتنغ لشبونة، ومانشستر يونايتد على فترتين، وريال مدريد، ويوفنتوس، والنصر، ومنتخب البرتغال.

ويقف رونالدو الآن على بُعد 28 هدفا فقط من وصوله إلى الهدف رقم 1000، في حين يحتاج ميسي إلى 93 هدفا.

أفضلية رونالدو

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول: "رغم أن رونالدو لا يزال يمتلك أفضلية واضحة إلا أن ميسي يبقى اللاعب النشط الوحيد، القادر واقعيا على تهديد الرقم التهديفي التاريخي للنجم البرتغالي".

وأضافت: "رغم تقدمهما في العمر لكن التنافس الأسطوري بين رونالدو (41 عاما) وميسي (38 عاما) لا يزال في أوجه، إذ يقتربان من تحقيق أرقام تهديفية غير مسبوقة".

وأتمت الصحيفة: "قد تكون الأهداف سُجلت على بُعد آلاف الأميال من بعضها"، في إشارة إلى البعد الجغرافي بين السعودية والولايات المتحدة، لكنهما أشعلا السباق نحو ما كان يبدو يوما ما "مستحيلا".

وشكّل التنافس بين اللاعبين ثقافة كرة القدم الحديثة بطريقة "غير مسبوقة" لأي صراع فردي في تاريخ اللعبة، خاصة في ظل الاستمرارية التي يتمتع بها رونالدو وميسي وهو ما جعل التنافس بينهما مثيرا للغاية.