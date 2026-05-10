بين سفر وابتسامة.. قرار نهائي بشأن مشاركة مبابي في الكلاسيكو

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب إذا انتهت بالتعادل.

غياب مبابي عن الكلاسيكو

ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل مبابي التأهيل، وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز)، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقاما فردية مميزة بتسجيله 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير.

تشواميني حاضر

في المقابل، تواجد زميله ومواطنه أوريليان تشواميني ضمن قائمة الفريق، رغم العقوبة المالية التي فرضها عليه النادي بقيمة 500 ألف يورو (نحو 540 ألف دولار)، على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قسرية بسبب إصابة في الرأس.

وقد يعيد غياب مبابي عن الكلاسيكو فتح باب الانتقادات في إسبانيا بشأن التزامه داخل فريق العاصمة وسلوكه الذي وُصف أحيانا بـ"الفردي".

انتقادات لاذعة

وكان لاعب باريس سان جرمان وموناكو السابق قد تعرض لانتقادات لاذعة أخيرا بسبب سفره إلى سردينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان فيه زملاؤه يخوضون مباراة في الدوري أمام إسبانيول.

كما أثار ظهوره مبتسما أثناء مغادرته مركز التدريبات الخميس، بعد الشجار بين تشواميني وفالفيردي، موجة من الجدل، دفعت مدربه ألفارو أربيلوا إلى الدفاع عنه مجددا.

وقال أربيلوا: "لا أفهم كيف يمكن إخراج الأمور من سياقها والتأكيد على أن لاعبا خرج مبتسما بعد التدريب. جميع مشجعي ريال مدريد يدركون حجم التضحيات التي قدمها مبابي من أجل الانضمام إلى النادي، رغم امتلاكه كل شيء في فريقه السابق. لقد تخلى عن الكثير من أجل تحقيق حلمه باللعب هنا".