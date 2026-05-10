"حسبي الله ونعم الوكيل".. رسالة مؤمن زكريا الغامضة تشعل مواقع التواصل في مصر

أثار مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، الجدل بعد نشره رسالة غامضة عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمس السبت، كتب مؤمن زكريا عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "حسبي الله ونعم الوكيل"، دون توضيح سبب هذه العبارة.

وابتعد نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا عن ممارسة كرة القدم بشكل كامل منذ يوليو/تموز 2019، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

والتصلب الجانبي الضموري هو حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي وتؤثر في الخلايا العصبية في الدماغ والحبل النخاعي.

ويسبب هذا المرض فقدان التحكم في العضلات. ويزداد المرض سوءا مع مرور الوقت.

ويسمى المرض عادة بـ "داء لو غيريغ" نسبة إلى لاعب البيسبول الذي شخص به. وما زال سبب الإصابة بالمرض على وجه التحديد غير معروف. وينتقل المرض إلى عدد قليل من الحالات وراثيا.

تجدر الإشارة إلى أن زكريا لعب لعدة أندية أبرزها الأهلي والزمالك وإنبي، إلى جانب خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، فضلا عن تمثيل منتخب مصر الأول.