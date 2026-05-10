بين المستشفى والتدريب المنزلي.. حارس الجزائر المصاب يوجه رسالة لبيتكوفيتش

بعث حارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان برسالة طمأنة للجماهير والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بخصوص حالته الصحية من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام.

وظهر لوكا وهو يمارس بعض التمارين الخفيفة للحفاظ على جاهزيته البدنية والاستعداد للعودة إلى صفوف "محاربي الصحراء"، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال في ختام الفيديو مُطمئنا محبيه: "العمل متواصل"، في إشارة إلى مرحلة التعافي بعد خضوعه قبل أسبوع لعملية جراحية لعلاج كسر في الفك والذقن.

وكان حارس مرمى غرناطة قد تعرض لإصابة خطيرة، خلال لقاء فريقه أمام ألميريا، مساء الأحد، في الجولة 37 من عمر دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أزمة حراس تضرب منتخب الجزائر

وجاءت الإصابة في توقيت غاية في الحساسية بالنسبة إلى المنتخب الجزائري المقبل قبل نحو شهر ونصف على المشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن الوضع يبدو آمنا الآن في قدرة اللاعب على التعافي قبل البطولة.

وكانت المخاوف قد سادت أوساط منتخب الجزائر، خصوصاً أن إصابة زيدان جاءت بعد أيام قليلة من إصابة الحارس الاحتياطي أنتوني ماندريا مع ناديه كان الفرنسي في الكتف، والتي أجبرته أيضاً على الخضوع للجراحة.

وتواجه الجزائر أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

وتفاقمت الأزمة في ظل الشكوك التي تحيط بجاهزية كل من مالفين ماستيل ولوكا زيدان بسبب الإصابة، إلى جانب استبعاد أنتوني ماندريا من الحسابات.

ولعب حارس المرمى لوكا زيدان 6 مباريات رسمية مع المنتخب الجزائري الأول بعد تغييره الجنسية الرياضية، حيث شارك مع منتخبات فرنسا للشباب.