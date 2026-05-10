"سقوط الذئب".. ستريكلاند يستعيد عرشه ويُلحق بشيماييف هزيمة تاريخية بالفنون القتالية المختلطة

صمد شون ستريكلاند خلال معركة استنزاف امتدت خمس جولات ضد حمزة شيماييف، ليفوز بفارق ضئيل للغاية بقرار منقسم من الحكام ليستعيد لقب وزن المتوسط في ليلة 328 ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي) اليوم الأحد، ليُلحق بالمقاتل الشيشاني أول هزيمة في مسيرته الاحترافية.

وبعد أجواء متوترة قبل النزال وتهديد ستريكلاند بإطلاق النار على شيماييف الملقب بـ"الذئب"، واجه الاثنان بعضهما أخيرا داخل القفص.

وسرعان ما خمدت هتافات الجماهير الصاخبة التي كانت تردد "الولايات المتحدة أمريكا!" عندما طرح البطل بمنافسه الأمريكي أرضا في بداية الجولة الأولى وسيطر عليه.

وقلب ستريكلاند الطاولة في الجولة الثانية، وأحبط محاولات الإطاحة به وقضى معظم الوقت مسيطرا قبل أن يستخدم مهاراته الفائقة في الملاكمة في الجولة الثالثة لتعزيز تفوقه، رغم تعرضه لكسر محتمل في الأنف.

ورغم تفوقه الساحق في المصارعة، واصل شيماييف تبادل الضربات خلال معظم الجولة الرابعة قبل أن يعود إلى أسلوبه في الاشتباك، وأسقط منافسه أرضا في الدقيقة الأخيرة من الجولة، لكن ستريكلاند استخدم ضرباته السريعة وتحركاته الذكية ليفعل ما يكفي لإقناع اثنين من الحكام الثلاثة بمنحه الجولة الخامسة الحاسمة.