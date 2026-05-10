بالفيديو.. بيراميدز يهزم زد ويتوج بكأس مصر للمرة الثانية

ماييلي أعطى أفضلية لبيراميدز بعد تسجيله الهدف الثاني بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس علي لطفي (مواقع التواصل)
Published On 10/5/2026

توج بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه المثير (2-1) على زد إف سي، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأضاف زميله فيستون ماييلي من الكونغو الديمقراطية الهدف الثاني في الدقيقة 57.

واضطر بيراميدز للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مصطفى زيكو في الدقيقة 81.

وستغل زد النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز رأفت خليل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لكنه لم يكن كافيا لفريقه لحصد اللقب.

وبذلك، كرر بيراميدز تفوقه على زد، بعدما سبق أن توج بلقبه السابق الوحيد في كأس مصر، خلال موسم (2023 – 2024) بعدما تغلب عليه بهدف في المباراة النهائية آنذاك.

المصدر: الجزيرة + وكالات
