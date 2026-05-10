أحدهما اكتسح الآخر.. من يتفوق في "كلاسيكو الرؤساء" بين بيريز ولابورتا؟

لا تُعد مواجهات الكلاسيكو مجرد منافسة شرسة على أرض الملعب بين لاعبي برشلونة وريال مدريد، بل تصل إلى حد يمكن اعتبارها معركة نفوذ وهيبة تمتد من المستطيل الأخضر إلى مقاعد الرئاسة.

وعلى مدار أكثر من عقدين، أصبح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ونظيره في برشلونة خوان لابورتا أحد الوجوه شبه الدائمة في الكلاسيكو، فالأول كان مؤسس حقبة النجوم "الغالاكتيكوس" في النادي الملكي، بينما شهد الثاني ولادة أفضل فريق في تاريخ "البلوغرانا" في مرحلة ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وغيرهم.

مباراة برشلونة وريال مدريد

وتتجدد المواجهة الليلة بين برشلونة وريال مدريد في حقبة الرئيسين، وفيها يستقبل "البلوغرانا" غريمه "الملكي" على ملعب سبوتيفاي كامب نو (Spotify Camp Nou) في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، وفيها يحتاج أصحاب الأرض إلى نتيجة التعادل لحسم اللقب رسميا.

وعلّقت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية على ذلك بالقول "في تاريخ الكلاسيكو لعب كل من بيريز ولابورتا أدوارا محورية، وأصبحت وجوههما مرتبطة بكونهما اثنين من أكثر الرؤساء رمزية في تاريخ نادييهما أو على الأقل من أبرزهم".

واستعرضت الصحيفة أرقام الرئيسين في مباريات الكلاسيكو وكشفت عن الرئيس صاحب أكبر عدد من الانتصارات، وصاحب أفضل نسبة منها أيضا.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز

ستكون مباراة الليلة هي المباراة الرسمية رقم 69 للكلاسيكو في عهد بيريز، علما بأنه لن يحضر المواجهة من المدرجات، في خطوة تعكس استمرار القطيعة بين إدارتي الناديين، وسط التوتر في العلاقة بينهما بسبب أزمة قضية نغريرا وفق تقارير إسبانية.

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد في الحقبة الأولى في الفترة بين عامي 2000 و2006، وفيها خاض النادي الملكي 13 مباراة ضد برشلونة، فاز في 4 منها وخسر مثلها مقابل 5 تعادلات بين الفريقين.

واستقال بيريز من منصبه يوم 27 فبراير/شباط 2006، قبل أن يعود مجددا لرئاسة ريال مدريد عام 2009 بعد أن كان المرشح الوحيد الذي تقدم رسميا للانتخابات، فاستعاد المنصب دون إجراء تصويت.

ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد مباريات الكلاسيكو بشكل ملحوظ، ففي الحقبة الثانية لبيريز واجه ريال مدريد غريمه برشلونة في 55 مناسبة.

وكانت حصيلة النادي الملكي سلبية من وجهة نظر الصحيفة ذاتها، فقد انتصر ريال مدريد في 19 مباراة مقابل 26 هزيمة و10 تعادلات.

وعليه فإن ريال مدريد في عهد بيريز فاز إجمالا في 23 كلاسيكو مقابل 30 خسارة و15 تعادلا، بنسبة انتصارات بلغت 33% فقط.

رئيس برشلونة خوان لابورتا

أما في حالة لابورتا، فسيكون كلاسيكو الليلة هو رقم 34 بالنسبة له كرئيس لبرشلونة، علما بأنه تولى هذا المنصب المرموق في حقبتين، حاله حال بيريز.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة للمرة الأولى في الفترة بين عامي 2003 و2010، وفي تلك الحقبة صنع "أفضل فريق لبرشلونة في التاريخ".

في تلك الفترة تواجه الفريقان 16 مرة، فاز برشلونة في 7 مباريات كلاسيكو وخسر مثلها، فيما احتكم الغريمان لنتيجة التعادل مرتين.

وعاد لابورتا بمنصبه كرئيس لبرشلونة بعد 11 عاما، وتحديدا في مارس/آذار 2021، ومنذ ذلك الحين خاض النادي الكتالوني 17 كلاسيكو، فاز "البلوغرانا" في 9 منها مقابل 8 هزائم.

بالتالي فإن الحصيلة الإجمالية لبرشلونة في الكلاسيكو مع لابورتا هي 16 فوزا مقابل 15 هزيمة وتعادلين، بنسبة انتصارات بلغت 48%.