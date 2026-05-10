قرار رسمي يدعم الزمالك قبل نهائي كأس الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك المصري إخطاراً من الجهات المختصة يفيد بالموافقة على حضور 46 ألف متفرج لملعب القاهرة خلال مواجهته مع اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها، السبت المقبل، بإياب نهائي بطولة الكونفدرالية لكرة القدم.

وقال مصدر مسؤول بالزمالك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إن الزمالك حصل على موافقة بحضور 46 ألف متفرج في ملعب القاهرة.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن حصة الزمالك ستكون حوالي 44 ألف تذكرة، بينما سيحصل الفريق الجزائري على 2000 تذكرة لجماهيره.

وأمس السبت، حسم فريق اتحاد الجزائر مباراة الذهاب لمصلحته بهدف دون رد.

وعجز الفريقان عن هز الشباك أغلب شوطي المباراة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائر.

وسجل الزمالك هدفاً عبر مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 67، ولكن الحكم احتسب مخالفة ضد الأنجولي شيكو بانزا.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) لإلغاء هدف ثانٍ للزمالك سجله خوان بيزيرا في الدقيقة 91 بسبب ركلة جزاء في بداية الهجمة ضد حسام عبد المجيد مدافع الفريق المصري.

وترجم أحمد خالدي الركلة بنجاح ليمنح الفريق الجزائري الفوز بهدف في الدقيقة 98.

ويعزز هذا الفوز من حظوظ اتحاد الجزائر للتتويج باللقب للمرة الثانية بعد تتويج أول في عام 2023.

بينما سيكون الفريق المصري مطالباً بالفوز بفارق هدفين نظيفين أو الفوز بفارق أكثر من هدفين أو الفوز بهدف واللجوء لركلات الترجيح، إذا أراد تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة بعد عامي 2019 و2024.