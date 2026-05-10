أزمة تأشيرات خانقة تلاحق المنتخب الإيراني قبل شهر من المونديال

قبل نحو شهر من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم تصدر الولايات المتحدة بعد تأشيرات دخول لأعضاء منتخب إيران، وفقا لما أفاد به الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وقال رئيس اتحاد الكرة الإيراني مهدي تاج لمحطة (نسيم): "لم يصدروا تأشيرة دخول لأي لاعب حتى الآن، والأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية".

ويستعد المنتخب الإيراني للسفر إلى تركيا لإقامة معسكر إعدادي هناك لمدة 15 يوما تقريبا في نهاية الأسبوع، حيث يأمل مسؤولوه في التوصل إلى حل خلال هذه الفترة.

وأضاف تاج أنه يتطلع للقاء السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وماتياس غرافستروم أمين عام فيفا، لمناقشة الأمر.

وكان تاج انتقد فيفا بشدة مؤخرا، ووضع شروطا لمشاركة إيران في المونديال المقبل، ومن بين هذه الشروط، ضمان عدم توجيه أي تعليقات سياسية للمنتخب أو الاتحاد خلال المباريات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران جميع مبارياته في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، ضد كل من نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، في الولايات المتحدة.

وكانت إيران قد طلبت نقل مباريات منتخبها من الولايات المتحدة إلى المكسيك ولكن فيفا رفض.