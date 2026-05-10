رياضة|كأس العالم 2026|إيران

أزمة تأشيرات خانقة تلاحق المنتخب الإيراني قبل شهر من المونديال

حفظ

لاعبو المنتخب الإيراني يرتدون شارات سوداء ويحملون حقائب مدرسية احتجاجًا على قصف أمريكي لمدرسة في طهران
لاعبو المنتخب الإيراني يعبرون عن احتجاجهم على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مدرسة بطهران عبر ارتداء شارات سوداء ووضع حقائب مدرسية أمامهم (غيتي)
Published On 10/5/2026

قبل نحو شهر من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم تصدر الولايات المتحدة بعد تأشيرات دخول لأعضاء منتخب إيران، وفقا لما أفاد به الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وقال رئيس اتحاد الكرة الإيراني مهدي تاج لمحطة (نسيم): "لم يصدروا تأشيرة دخول لأي لاعب حتى الآن، والأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويستعد المنتخب الإيراني للسفر إلى تركيا لإقامة معسكر إعدادي هناك لمدة 15 يوما تقريبا في نهاية الأسبوع، حيث يأمل مسؤولوه في التوصل إلى حل خلال هذه الفترة.

وأضاف تاج أنه يتطلع للقاء السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وماتياس غرافستروم أمين عام فيفا، لمناقشة الأمر.

وكان تاج انتقد فيفا بشدة مؤخرا، ووضع شروطا لمشاركة إيران في المونديال المقبل، ومن بين هذه الشروط، ضمان عدم توجيه أي تعليقات سياسية للمنتخب أو الاتحاد خلال المباريات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران جميع مبارياته في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، ضد كل من نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، في الولايات المتحدة.

وكانت إيران قد طلبت نقل مباريات منتخبها من الولايات المتحدة إلى المكسيك ولكن فيفا رفض.

المصدر: الجزيرة + وكالات
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان