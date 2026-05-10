على الطريقة الأمريكية.. فيفا يطلق شارة "الظهور الأول" في مونديال 2026

في خطوة غير مسبوقة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وضع إشارة خاصة على القمصان التي سيرتديها اللاعبون المشاركون في النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم، للمرة الأولى.

وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران 2026 بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب "أزتيكا" الشهير، وتُختتم بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو/تموز من العام نفسه.

شارة الظهور الأول لنجوم المونديال

وستتجه الأنظار في المونديال إلى العديد من أبرز النجوم العالميين، منهم من شارك عدة مرات في كأس العالم وآخرون سيحضرون للمرة الأولى في النهائيات.

وأكدت منصة "دازن" (Dazn) أن اللاعبين الذين يشاركون في كأس العالم للمرة الأولى سيضعون شارة خاصة جديدة على قمصانهم تُعرف باسم "الظهور الأول" (Debut Patch).

ومن بين أبرز اللاعبين الذين سيرتدون القميص المذكور النجم الشاب لامين جمال جوهرة برشلونة، وذلك في مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي في مباراة مصر وبلجيكا (كلتاهما يوم 15 يونيو/حزيران القادم).

ويتعلق الأمر كذلك بإيرلينغ هالاند في مباراة النرويج والعراق ومايكل أوليسي خلال مواجهة فرنسا والسنغال (كلتاهما يوم 16 يونيو/حزيران 2026).

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ترخيص جديدة مع شركة "فاناتيكس" المتخصصة في بطاقات التداول الرياضية، إذ سيتم الاحتفاظ بهذه الشارات بعد نهاية البطولة وإدراجها مستقبلاً ضمن مجموعات بطاقات التداول الخاصة باللاعبين.

هدف المبادرة

وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط المزيد من الأضواء على اللاعبين الذين يخوضون أول ظهور لهم في أكبر وأهم بطولة كروية في العالم.

وأوضح موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن هذا التقليد متبع منذ سنوات في الرياضات الأمريكية، بحيث يرتدي كل لاعب يخوض أول مباراة له في أي لعبة جماعية، قميصاً تظهر عليه الشارة المذكورة.

وتُعد هذه النسخة من كأس العالم هي الأولى في التاريخ التي تُقام في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما تُعتبر الأولى من حيث عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، والذي ارتفع إلى 48 فريقاً بعد أن كان 32 في النسخ السابقة.

وتشهد البطولة مشاركة عربية قياسية بتأهل 8 منتخبات عربية إلى المونديال هي قطر والمغرب وتونس ومصر والسعودية والعراق والجزائر والأردن.