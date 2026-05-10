سباق مع الزمن.. هل يلحق حكيمي بقطار باريس في نهائي الأبطال؟

تسود حالة من التفاؤل الشديد في نادي باريس سان جيرمان بإمكانية مشاركة النجم المغربي أشرف حكيمي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه سان جيرمان حامل اللقب نظيره أرسنال يوم 30 مايو/أيار الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في نهائي النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة.

وكان حكيمي (27 عاماً) قد تعرض يوم 28 أبريل/نيسان الماضي لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن خلال مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ في ذهاب نصف النهائي، حرمته من المشاركة إياباً.

موقف حكيمي من نهائي الأبطال

وأكدت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية أن تطورات الحالة البدنية لحكيمي تبدو مبشرة للغاية، إذ يتعافى من إصابته بشكل جيد وفق ما هو مخطط له.

وأضافت أن حكيمي سيكون موجوداً بالفعل في المباراة النهائية، لتعزيز حظوظ الفريق الباريسي الساعي إلى تحقيق لقبه الثاني على التوالي.

وتُعد هذه التطورات أخباراً رائعة للمنتخب المغربي، الذي سيكون بإمكانه الاعتماد على حكيمي فيما بعد خلال نهائيات كأس العالم 2026.

ويُعد حكيمي أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، إذ خاض اللاعب 12 مباراة من أصل 16 في البطولة الأوروبية هذا الموسم، بينما غاب عن المباريات الأربع الأخرى بسبب إصابات ومشاكل بدنية في 3 منها، وواحدة لوجوده في مهمة وطنية مع المنتخب المغربي.

المباريات التي غاب عنها حكيمي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان 5-3 توتنهام هوتسبير (الجولة الـ5 من مرحلة المجموعات).

أتلتيك بلباو 0-0 باريس سان جيرمان (الجولة الـ6 من مرحلة المجموعات).

سبورتنغ لشبونة 2-1 باريس سان جيرمان (الجولة الـ7 من مرحلة المجموعات).

بايرن ميونخ 1-1 باريس سان جيرمان (إياب نصف النهائي).

وجاء غياب حكيمي عن مباراتي توتنهام هوتسبير وأتلتيك بلباو بسبب معاناته من إصابة في الكاحل، تعرض لها أمام بايرن ميونخ، فيما غاب عن مواجهة سبورتنغ لشبونة لانشغاله مع منتخب المغرب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، أما المباراة الرابعة فلم يشارك فيها بسبب الإصابة الأخيرة.

وخلال مشاركته بالمباريات الـ12 في دوري الأبطال لعب حكيمي 1035 دقيقة سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم لزملائه 7 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وفي المحصلة الإجمالية لعب حكيمي مع سان جيرمان هذا الموسم 31 مباراة بجميع البطولات، ساهم خلالها بـ12 هدفاً (سجل 3 وصنع 9).