بالفيديو.. هدف تروسارد يقرب أرسنال من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

اجتاز أرسنال عقبة جديدة في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ موسم (2003-2004)، وأصبح على مشارف التتويج باللقب المرموق هذا الموسم.

وحقق أرسنال انتصارا ثمينا ومستحقا (1-0) على مضيفه وست هام، مساء الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة، في الديربي اللندني الذي جرى بينهما على الملعب الأولمبي.

وجاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق نجمه البلجيكي لياندرو تروسارد، في الدقيقة (83) ليقود فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

وشهدت المباراة إثارة بالغة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما قرر حكم اللقاء إلغاء هدف لوست هام بداعي وقوع خطأ على ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال، الذي نال ثلاث نقاط ثمينة.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ24 في البطولة هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و5 هزائم، إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع كريستال بالاس.

وأصبح يكفي أرسنال الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمسابقة على ضيفه بيرنلي ومضيفه كريستال بالاس، من أجل التتويج باللقب دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

في المقابل، توقف رصيد وست هام الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والـ18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 9 انتصارات و9 تعادلات، عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة خلف مراكز الأمان.