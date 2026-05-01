منتخب العراق يواجه أبطال أوروبا استعدادا لكأس العالم

سيلتقي منتخب العراق وديًا مع نظيره الإسباني في لاكورونيا في الرابع من يونيو/حزيران في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وأنهى عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي اتفاقًا مع نظيره الإسباني رافائيل لوزان كافة تفاصيل المباراة الودية التي ستقام في استاد ريازور.

وقال حساب المنتخب العراقي على منصة إكس اليوم الجمعة إن درجال أنهى كافة تفاصيل المباراة الودية مع لوزان خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) التي أقيمت في فانكوفر بكندا.

وانتزع العراق المقعد الأخير المتاح للمشاركة في كأس العالم بفوزه 2-1 على بوليفيا في نهائي الملحق العالمي مطلع الشهر الماضي ليعود إلى البطولة بعد 40 عامًا من الغياب.

وسيخوض العراق البطولة ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.

وستكون هذه ثاني مواجهة تجمع الفريقين بعد فوز إسبانيا 1-صفر في كأس القارات 2009.

وسيدخل منتخب العراق معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا في الفترة من 18 مايو/أيار الحالي وحتى الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

ويخوض المنتخب الإسباني بطل نسخة 2010 غمار البطولة ضمن المجموعة الثامنة إلى جوار منتخبات الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.