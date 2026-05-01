الاتحاد الألماني يطلق تجربة جديدة لجمهور كرة القدم النسائية

Soccer Football - DFB Cup - Women's Final - Bayern Munich v Werder Bremen - RheinEnergieStadion, Cologne, Germany - May 1, 2025 German President Frank-Walter Steinmeier during the Women's DFB Cup trophy presentation ceremony REUTERS/Thilo Schmuelgen
رئيس الإتحاد الألماني لكرة القدم شتاينميير خلال حفل تقدم الجوائز في نهائي كأس ألمانيا بين سيدات فيردربريمن وسيدات بايرن ميونخ (رويترز)
Published On 1/5/2026

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن مدربة سوف ترتدي ميكروفونا للمرة الأولى خلال بث مباراة بالدوري الألماني للسيدات، عندما يلتقي كولون مع فيردر بريمن غدا السبت.

وسوف ترتدي مدربة بريمن فريدريكه كرومب ميكروفونا لاسلكيا صغيرا خلال المباراة التي ستقام على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولونيا. وسيتمكن المشاهدون عبر التلفزيون من سماع ما تقوله المدربة البالغة من العمر 41 عاما سواء على خط التماس أو أثناء وجودها على مقاعد البدلاء.

وسيتم تجهيز المقاطع الصوتية والمرئية مسبقا داخل عربة البث الخارجي، قبل عرضها للمشاهدين أثناء المباراة.

وبعد موافقة النادي على المحتوى، سيتم دمج البث ضمن الإشارة الأساسية للمباراة.

يذكر أن فريدريكه فريكي كرومب هي مدربة كرة قدم ألمانية محترفة، انتقلت لتدريب نادي فيردر بريمن للسيدات، وتعد واحدة من عدد قليل من المدربات السيدات اللاتي يقدن فرقاً في الدرجة الأولى من الدوري الألماني.

وحققت فريكي نجاحات كبيرة مع المنتخب الألماني للناشئات (تحت 17 سنة)، حيث قادت الفريق للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا للسيدات تحت 17 سنة في عام 2022، وضمان التأهل لكأس العالم في الهند في نفس العام.

المصدر: الألمانية
