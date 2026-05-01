الاتحاد الألماني يطلق تجربة جديدة لجمهور كرة القدم النسائية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن مدربة سوف ترتدي ميكروفونا للمرة الأولى خلال بث مباراة بالدوري الألماني للسيدات، عندما يلتقي كولون مع فيردر بريمن غدا السبت.

وسوف ترتدي مدربة بريمن فريدريكه كرومب ميكروفونا لاسلكيا صغيرا خلال المباراة التي ستقام على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولونيا. وسيتمكن المشاهدون عبر التلفزيون من سماع ما تقوله المدربة البالغة من العمر 41 عاما سواء على خط التماس أو أثناء وجودها على مقاعد البدلاء.

وسيتم تجهيز المقاطع الصوتية والمرئية مسبقا داخل عربة البث الخارجي، قبل عرضها للمشاهدين أثناء المباراة.

وبعد موافقة النادي على المحتوى، سيتم دمج البث ضمن الإشارة الأساسية للمباراة.

يذكر أن فريدريكه فريكي كرومب هي مدربة كرة قدم ألمانية محترفة، انتقلت لتدريب نادي فيردر بريمن للسيدات، وتعد واحدة من عدد قليل من المدربات السيدات اللاتي يقدن فرقاً في الدرجة الأولى من الدوري الألماني.

وحققت فريكي نجاحات كبيرة مع المنتخب الألماني للناشئات (تحت 17 سنة)، حيث قادت الفريق للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا للسيدات تحت 17 سنة في عام 2022، وضمان التأهل لكأس العالم في الهند في نفس العام.