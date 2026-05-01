توقيف العشرات بعد أعمال شغب في مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي

أوقفت الشرطة المغربية 136 شخصا، بينهم قاصران، على خلفية أحداث شغب يوم الخميس خلال مواجهة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في الدوري المحلي لكرة القدم ، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة.

شهدت المباراة التي أقيمت في مركب مولاي عبد الله بالرباط مساء الخميس ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي، مواجهات عنيفة بين جماهير من الفريقين في جانب من مدرجات الملعب.

وأظهرت مواقع فيديو بثها نشطاء على منصات تواصل اجتماعي بالمغرب، عنفا متبادلا بين جماهير الفريقين، باستعمال عصي تم اقتلاعها من المدرجات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد المغربي لكرة القدم أو الناديين.

وانتهت المباراة بفوز الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، وتعتبر مظاهر الشغب هذه الأولي من نوعها عقب إعادة بناء ملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي احتضن بطولة كأس إفريقيا بالمغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة، ظاهرة شغب الملاعب في المغرب، وأثارت الخوف من تكرار سيناريوهات أحداث مشابهة أسفرت عن وقوع إصابات بليغة.

وأعاد المغرب بناء ملعب الأمير مولاي عبد الله بشكل كامل في أقل من عام بعد هدمه في 2024، علما أن تشييده الأول يعود إلى عام 1993.

وبات الملعب اليوم واحدا من أكبر وأحدث الملاعب المغربية بطاقة استيعابية تقارب 70 ألف متفرج، ومقصورات ضيافة ومرافق متطورة، إضافة إلى واجهة إلكترونية ضخمة.