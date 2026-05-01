اتحاد الكرة الإيراني يضع شروطا للمشاركة في مونديال 2026

أوضح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، أسباب عدم دخوله إلى كندا رفقة مرافقيه لحضور كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي عقد أمس الخميس، رغم السماح لهم بالدخول.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية عن مهدي تاج، قوله إن سلطات الهجرة الكندية استجوبته بشأن علاقته بالحرس الثوري، لكن سُمح له في النهاية بدخول البلاد لحضور اجتماع الفيفا الذي يسبق كأس العالم في فانكوفر.

وقالت السلطات الكندية إن أعضاء الحرس الثوري الإيراني ممنوعون من دخول البلاد، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم اعتبارا من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية عن تاج قوله "كنا جميعا نحمل تأشيرات دخول بل وتم فحص أوراقنا في تركيا. أخبرونا أن لديهم أسئلة لنا وسألونا عما إذا كنا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف تاج "أخبرتهم أنني لست سياسيا، لكن المسؤول الكندي كان يقول إنك تخوض في نقاش سياسي، وبعد فترة من الوقت، أخبرونا أنه يمكننا الدخول، لكننا قررنا العودة. هم لم يقوموا بترحيلنا، بل نحن من اتخذنا قرار العودة بأنفسنا".

شروط المشاركة في المونديال

ووجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم انتقادات شديدة للاتحاد الدولي (فيفا)، حيث يعتزم وضع شروط للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رئيس الاتحاد، مهدي تاج، قوله: "لم يسبق لي رؤية الفيفا يتصرف بمثل هذا الضعف من قبل". وأوضح تاج أن فيفا يجب عليه منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التدخل في الشؤون الرياضية خلال كأس العالم.

وأضاف أن المنتخب الإيراني تأهل بجدارة، وأن ترامب "ليس في موقع يسمح له بتحديد ما إذا كان مسموحا للفريق بالمشاركة في كأس العالم أو لا"، مؤكدا أن بلاده لا تحتاج إلى إذن من واشنطن للمشاركة في البطولة.

كما ذكر تاج أن الاتحاد يعتزم تحديد شروطه الخاصة للمشاركة في كأس العالم خلال اجتماع مع ممثلي (فيفا).

من بين أمور أخرى، يسعى الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى ضمان عدم توجيه أي تعليقات سياسية ضد المنتخب أو الاتحاد خلال المباريات، واستخدام العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوفير الأمن الشامل للاعبين والجهاز الفني والإداري.

وقال: "يجب على الفيفا أن يضمن لنا ذلك، ولن نشارك إلا في ظل هذه الشروط".

أصبحت مشاركة إيران في كأس العالم موضع تساؤل منذ تصاعد الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.