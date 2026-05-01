ناد في البريميرليغ يستعين بخبير في الفنون القتالية.. ما القصة؟

أكد مدرب نادي برايتون آند هوف ألبيون فابيان هورتسيلر، أن فريقه استعان بمقاتل في الفنون القتالية المختلطة (MMA) خلال التدريبات، في خطوة تهدف إلى تجربة أساليب جديدة للتعامل مع الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبيل مواجهة نيوكاسل يونايتد، أوضح هورتسيلر في تصريحات نقلها موقع "ذا أتليتيك" أن هذه الخطوة جاءت قبل شهرين تقريبا، بهدف تعزيز القوة البدنية للفريق، خاصة في المواجهات الفردية داخل منطقة الجزاء.

وقال المدرب الألماني: "تحدثنا كثيرا عن الكرات الثابتة، وعمليات الحجب، والاتجاهات الجديدة في الدوري الإنجليزي. نحاول التكيف مع ذلك، لأنني لا أريد أن يُعرف هذا النادي فقط بأنه فريق لطيف".

وأضاف: "في بعض اللحظات، يجب أن تكون صلبا في المواجهات الثنائية. هناك طرق مختلفة لاستخدام الجسد والمهارات للفوز بالتحامات واحد ضد واحد، خاصة في الكرات الثابتة. مقاتلو الفنون القتالية المختلطة يعيشون هذه المواجهات باستمرار، ومهمتهم إيجاد طريقة للتفوق على الخصم، ونحن نحب استلهام الأفكار من رياضات أخرى".

وأشار هورتسيلر إلى أن الفريق استفاد بالفعل من هذه التجربة، مؤكدا أن برايتون لم يكن معروفا تاريخيا بالهيمنة في الكرات الثابتة، ما يدفعه للبحث عن حلول مبتكرة. كما شدد على أهمية إيجاد وسائل لمجاراة الفرق الأطول قامة، عبر تحسين التمركز واستخدام تقنيات مختلفة في الالتحامات.

ولم يكشف هورتسيلر عن هوية المقاتل، لكنه ليس الوحيد في البريميرليغ الذي يعتمد أساليب تدريب غير تقليدية؛ إذ سبق لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أن استعان بنشالين محترفين لاختبار تركيز لاعبيه، كما أدخل كلبا يُدعى "وين" (Win) إلى مقر التدريبات لتعزيز الروح الجماعية.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "بي بي سي راديو 5 لايف" (BBC Radio 5 Live)، أشاد لاعب الوسط الشاب جاك هينشلوود بأساليب مدربه المبتكرة، كاشفا عن حضور مقاتل الفنون القتالية المختلطة في إحدى الحصص التدريبية.

ويُعد هورتسيلر (33 عاما) من أصغر المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث بدأ مسيرته في المسابقة بعمر 31 عاما فقط، ليأتي ثانيا خلف ريان ماسون من حيث صغر السن.

وعُرف برايتون في السنوات الأخيرة بأسلوبه الهجومي الجذاب تحت قيادة مدربين مثل روبرتو دي زيربي وغراهام بوتر، إلا أن المدرب الألماني يسعى لإضافة بُعد بدني أكثر صلابة للفريق.

ويحتل برايتون حاليا المركز السادس في الدوري برصيد 50 نقطة، ويخوض مواجهته المقبلة على ملعب سانت جيمس بارك وهو في حالة جيدة، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات.