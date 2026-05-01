بالفيديو.. لاعب مغربي يتصدر الاحتفالات بالعلم الفلسطيني في نصف نهائي المؤتمر الأوروبي

احتفل لاعبو فريق رايو فاليكانو الإسباني برفع العلم الفلسطيني، عقب فوزهم على ستراسبورغ الفرنسي، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وأظهرت مقاطع مصورة المغربي إلياس أخوماش لاعب رايو فاليكانو وهو يتجه نحو جماهير فريقه، ليحصل منهم على العلم الفلسطيني، قبل أن يرفعه بين زملائه ويتصدر المشهد خلال الاحتفالات.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز رايو فاليكانو بهدف دون مقابل على ستراسبورغ، في ذهاب نصف نهائي البطولة.