بالفيديو.. لاعبون يدفعون سيارة إسعاف عالقة لإنقاذ زميلهم المصاب

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية الروماني واقعة غير معتادة؛ بعدما اضطر اللاعبون إلى دفع سيارة إسعاف بأيديهم لمساعدتها على الوصول إلى لاعب مصاب، بسبب صعوبة حركتها جراء الأمطار، وذلك خلال اللقاء الذي جمع فريقي فولونتاري وبيهور، مساء الخميس.

وأظهرت مقاطع مصورة تعرّض لاعب فولونتاري "ألكسندرو غيتس" لإصابة قوية استدعت نقله إلى المستشفى، فيما واجهت سيارة الإسعاف صعوبة في التحرك على أرضية الملعب.

وتدخل اللاعبون على الفور لدفع سيارة الإسعاف وتسهيل حركتها داخل الملعب؛ حتى تتمكن من الوصول إلى المصاب.

وانتهت المباراة بفوز فولونتاري على بيهور بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة السابعة من تصفيات الدوري.