"رجعت الحياة للملاعب".. ناشطون يشيدون بعودة الدوري اليمني بعد توقف دام 12 عاما‬

تفاعل ناشطون ورياضيون، مساء الخميس، مع انطلاق أولى مباريات الدوري اليمني للدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2025-2026 بنظام "الكل مع الكل" ذهابا وإيابا، بمشاركة 14 فريقا، معتبرين ذلك عودة مشجعة للحياة إلى الملاعب اليمنية.

وأعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، عبر حسابه على "فيسبوك"، انطلاق مباريات ذهاب الدوري بإقامة أربع مواجهات ضمن الجولة الأولى.

وأوضح أن ضربة البداية شهدت أربع مباريات، حيث التقى فريقا شباب البيضاء وهلال الحديدة على ملعب الظرافي في صنعاء، بعد نقل مباريات شباب البيضاء إلى العاصمة.

وعلى ملعب محافظة إب، واجه اتحاد إب ضيفه العروبة، فيما استضاف فحمان أبين فريق تضامن حضرموت على ملعبه في مديرية مودية، بينما خاض فريق سد مأرب أول مباراة له في تاريخه ضمن منافسات الدرجة الأولى.

وعبّر يمنيون عن سعادتهم بعودة النشاط الكروي للأندية، رغم الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة التي يعيشها البلد منذ أكثر من عشر سنوات. وكتب الناشط عرفات قيفان أن الحياة عادت إلى الملاعب بعد سنوات من الحرب والدمار.

كما رحب الناشط الرياضي عمار علي بعودة الدوري المحلي بعد أكثر من عقد من التوقف، مشيرا إلى دعم سابق تلقاه اللاعبون اليمنيون، خاصة من العراق.

وخلال سنوات الحرب، انحصرت المنافسات الكروية في نطاقات جغرافية محدودة، واقتصرت في معظمها على بطولات تنشيطية، دون إقامة دوري منتظم بنظام الذهاب والإياب بين مختلف الأندية.