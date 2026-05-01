السعودية تواجه السنغال وديا استعدادا لكأس العالم

أعلن منتخب ⁠السعودية لكرة القدم اليوم الجمعة مواجهة السنغال وديا في الولايات المتحدة في يونيو/⁠حزيران المقبل استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وستكون ودية السنغال ⁠هي الثانية للمنتخب السعودي في معسكره الذي سينطلق يوم 25 مايو/أيار في الولايات المتحدة، حيث ‌سيواجه الإكوادور يوم 30 من الشهر ذاته.

وقال الاتحاد السعودي للعبة في بيان "سيلاقي الأخضر (منتخب السعودية) منتخب السنغال وديا في تمام الساعة السادسة مساء يوم التاسع (من) يونيو المقبل، ⁠على ملعب نادي سان ⁠أنطونيو.. بولاية

تكساس في الولايات المتحدة".

وتأهلت السعودية إلى كأس العالم، التي ستقام في ⁠الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وستنطلق يوم 11 يونيو ⁠حزيران وتستمر حتى ⁠19 يوليو تموز، بعد التفوق في الملحق الآسيوي على العراق وإندونيسيا.

وتلعب بطلة آسيا ثلاث ‌مرات في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وتنافس السنغال ‌في ‌المجموعة التاسعة وستلعب ضد فرنسا والنرويج والعراق.