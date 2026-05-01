رغم محاولات إنفانتينو.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يحرج مسؤولا إسرائيليا بمؤتمر فيفا

رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي أمام الاتحاد الدولي معلقا على ذلك بأن الكرامة الوطنية لا تخضع للبروتوكولات.

جاء ذلك عندما استدعاه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى المنصة، لمصافحة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم الشيخ سليمان بعدما ألقيا كلمتيهما خلال الجمعية العمومية الـ76 للفيفا المنعقدة في مدينة فانكوفر الكندية، الخميس.

ونشر الرجوب على منصة فيسبوك فيديو أرفقه بتعليق قال فيه: من على منصة اجتماع فيفا، "اتخذنا موقفا مبدئيا واضحا برفض مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي".

وأضاف أن هذا التصرف يأتي تأكيدا على أن الكرامة الوطنية لا تخضع للاعتبارات البروتوكولية، واحتراما لقدسية دماء أبناء شعبنا، بمن فيهم رياضيونا.

التوجه إلى كاس

وفي كلمة أمام الجمعية العمومية، أعلن الرجوب التوجّه إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، للطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الانتهاكات المرتبطة بالأندية الإسرائيلية في المستوطنات.

وقال إن الاتحاد الفلسطيني قدّم استئنافا رسميا بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2026، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار وضمان تطبيق القوانين على جميع الاتحادات دون استثناء.

وأكد أن التحرك القانوني لا يستهدف المواجهة، بل يندرج في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية، مشددا على أن الاتحاد الفلسطيني لم يطلب سوى تطبيق القواعد بشكل متساوٍ دون محاباة سياسية.

وأشار الرجوب إلى أن أندية إسرائيلية تواصل المشاركة في مسابقات ينظمها الاتحاد الإسرائيلي داخل أراضٍ تابعة للاتحاد الفلسطيني، دون موافقته، في مخالفة للوائح الفيفا، لا سيما ما يتعلق بسلامة أراضي الاتحادات الأعضاء.

وأضاف أن لجنة الانضباط في الفيفا خلصت إلى وجود انتهاكات جسيمة تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز، واصفا ما يجري بأنه فشل نظامي وتواطؤ مؤسسي، وفق توصيفات صادرة عن جهات مختصة داخل الاتحاد الدولي.

ولفت إلى أن مجلس الفيفا قرر في 19 مارس/آذار الماضي عدم اتخاذ قرار بشأن المقترح الفلسطيني، رغم تغريم الاتحاد الإسرائيلي بموجب مادة التمييز، معتبرا أن ذلك يعكس تناقضا بين الإقرار بوجود انتهاكات وغياب الإجراءات الرادعة.

وأوضح أن الواقع الميداني لم يشهد أي تغيير، مع استمرار مشاركة أندية المستوطنات، إلى جانب ما وصفه بسياسات تمييز داخل منظومة كرة القدم الإسرائيلية، تشمل تنظيم أنشطة رياضية مخصصة للإسرائيليين فقط، وفق تقارير حقوقية.

وشدد الرجوب على أن القضية لا تتعلق بنزاع سياسي أو ترسيم حدود، بل بتطبيق قوانين الفيفا، مؤكدا أن السماح بإقامة مسابقات على أرض اتحاد آخر دون موافقته يشكل سابقة خطيرة قد تمتد آثارها إلى اتحادات أخرى.

وأضاف أن غياب العقوبات رغم ثبوت الانتهاكات يضعف الثقة في منظومة الفيفا، ويعطي انطباعا بازدواجية المعايير، مؤكدا أن مصداقية الاتحاد الدولي مرتبطة بقدرته على تطبيق مبادئه في جميع الحالات.

وأكد أن الاتحاد الفلسطيني استنفد المسارات القانونية داخل الفيفا، وقدم الأدلة وشارك في التحقيقات، معربا عن أمله في معالجة القضية داخليا، رغم اللجوء الحالي إلى كاس.

وختم الرجوب بالتأكيد على أن حماية حقوق اللاعبين الفلسطينيين وضمان عدم التمييز، يجب أن تكون جزءا من التزام الفيفا بمبادئ العدالة والمساواة في كرة القدم العالمية.

من جانبها، رأت نائبة رئيس اتحاد فلسطين لكرة القدم، سوزان شلبي، أن محاولة إنفانتينو دفع الرجوب إلى مصافحة سليمان أظهرت قلة تقدير لخطاب الأول الذي جدد فيه مطالبته بعدم السماح للأندية الإسرائيلية بإقامة فرق لها في مستوطنات بالضفة الغربية.

واعتبرت في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن وضعه في موقف يُطلب فيه مصافحة الآخر بعد كل ما قيل، يفرّغ خطاب الرجوب من مضمونه.

وبيّنت أن الرجوب أمضى نحو 15 دقيقة وهو يحاول شرح أهمية القواعد، وكيف يمكن أن يتحول هذا بسهولة إلى سابقة تُنتهك فيها حقوق الاتحادات الأعضاء بوقاحة، ثم يتم طيّ الموضوع (بالدعوة للمصافحة) وكأن شيئا لم يكن، كان الأمر عبثيا.

وتنشط أندية إسرائيلية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة، وأي أنشطة احتلالية فيها غير قانونية.

إجراء غير كافٍ

وفي مارس/آذار أعلن فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، عقب شكوى من الاتحاد الفلسطيني، لكن الأخير اعتبر هذا الإجراء غير كافٍ ولا يرقى إلى حجم الانتهاكات.

وأعلن آنذاك أن لجنته التأديبية خلصت إلى أن الاتحاد الإسرائيلي ارتكب مخالفات تتعلق بالتمييز والسلوك العدواني، في انتهاك لالتزاماته كعضو.

وشملت العقوبات غرامة مالية 190 ألف دولار، وتوجيه تحذير رسمي بسبب انتهاك المادتين 13 (السلوك العدواني) و15 (التمييز والعنصرية) من القانون التأديبي.

كما أُلزم الاتحاد الإسرائيلي بتنفيذ إجراءات وقائية بينها رفع لافتة بشعار كرة القدم توحد العالم.. لا للتمييز خلال 3 مباريات دولية، وتخصيص ثلث قيمة الغرامة لتنفيذ خطة شاملة لمكافحة التمييز.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.