شاهد.. نيوم يقتنص الفوز من الاتحاد في الدوري السعودي

خطف نيوم الانتصار من الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء بفضل هدف سجله علاء آل حجي في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي أقيم على استاد الإنماء في مباراة مقدمة من الجولة 29.

ورفع نيوم رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن متراجعا بفارق ست نقاط خلف الاتحاد صاحب المركز السادس والمتعثر هذا الموسم.

افتتح سعيد بن رحمة التسجيل لنيوم في الدقيقة الثالثة من المباراة قبل أن يضيف لوتشيانو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 16.

ورد الاتحاد بهدف في الدقيقة 38 بواسطة يوسف النصيري اثر تمريرة من فابينيو، قبل أن يضيف النصيري الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 44.

وسجل حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد في بداية الشوط الثاني ليرد مهند آل سعد بهدف التعادل لنيوم في الدقيقة 55.

وظلت المباراة سجالا حتى تمكن علاء آل حجي من تسجيل هدف الفوز لنيوم في ‌الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقال أحمد حجازي مدافع نيوم "بدأنا بشكل جيد وفقدنا التركيز في اخر خمس دقائق في الشوط الأول. يحسب للفريق رد فعله عندما كنا متأخرين في النتيجة أمام فريق كبير على أرضه ووسط جماهيره. كل التوفيق للاتحاد في البطولة الآسيوية (دوري أبطال آسيا للنخبة)".

وأضاف "روح الفريق حاضرة دوما وعندنا شخصية قوية واستطعنا التماسك. فخور أنني شكلت جزءا من تاريخ نادي الاتحاد (عندما كان لاعبا في الفريق) وأشعر بالراحة عند الحضور إلى هنا (ملعب الاتحاد)".