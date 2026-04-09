تتفاخر أندية مثل بايرن ميونيخ ويوفنتوس ورينجرز وبعض المنتخبات الكروية بوضع النجوم على قمصان لاعبيها، وهي رموز غالبًا ما تعكس الإنجازات الكبرى للفريق.

لكن القوانين المنظمة لهذا التقليد تختلف من دولة إلى أخرى، ما يجعل الأمر مثار جدل واهتمام بين الجماهير.

وتثير هذه النجوم على القمصان سؤالًا متكررًا بين عشاق كرة القدم: لماذا تضع بعض الأندية نجومًا على قمصانها؟ وأي الفرق الأوروبية تحمل أكبر عدد منها؟ وهل ارتداؤها أمر إلزامي؟.

ماذا تعني النجوم على قمصان المنتخبات؟

عادةً ما تشير النجمة على قميص المنتخب الوطني إلى تحقيق إنجاز عالمي، مثل الفوز بكأس العالم. ولكن ليست كل النجوم مرتبطة بالمونديال فقط، فبعض الدول التي لم تتوّج بكأس العالم تحمل نجومًا على قمصانها، تعبيرًا عن إنجازات أخرى ذات قيمة كبيرة.

وفقًا للتقاليد المتبعة في كرة القدم العالمية، فإن النجوم على قميص المنتخب الوطني عادةً تمثّل ألقاب كأس العالم التي حققها المنتخب. أي كل نجمة تمثل فوزًا بلقب كأس العالم لكرة القدم مثل 5 نجوم للبرازيل، و4 نجوم لألمانيا وإيطاليا، و3 نجوم للأرجنتين بعد تتويجها في ثلاث مناسبات.

لكن الفكرة قد تتوسع أو تختلف لدى بعض المنتخبات اعتمادًا على تاريخها والنجاحات التي اعتُبرت ذات قيمة تاريخية أو معترفًا بها.

على سبيل المثال، أوروغواي تحمل أربعة نجوم على قميصها، تمثل الفوز بكأس العالم مرتين (1930 و1950) إضافة إلى فوزها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية مرتين (1924 و1928)، التي كانت تُعتبر آنذاك بمثابة البطولة العالمية الرسمية.

قد لا يكون منطق أوروغواي مقنعاً، فمنتخبات بريطانيا (نعم، بريطانيا وليس إنكلترا) وكندا وبلجيكا توّجت بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية قبل العام 1930، دون أن تفكر اتحادات هذه المنتخبات بوضع نجمةً على قميصه.

إعلان

لكن ما ساعد أوروغواي، هو أن أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تنص على أي قانون متعلق بطريقة احتساب عدد النجوم.

أما المنتخبات التي يصعب عليها المنافسة على لقب كأس العالم، فتعتمد المسابقات القارية في احتساب عدد النجوم على قميصها، فبعض المنتخبات الأفريقية تضيف نجومًا على قمصانها بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، مثل مصر، التي تحمل 7 نجوم على قميصها تعكس ألقابها القارية المتعددة كما هو الحال مع المنتخب الجزائري الذي يحمل نجمتين.

أما في آسيا، فتعتمد بعض المنتخبات على النجوم لتمييز فوزها بكأس آسيا أو الألعاب الأولمبية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، الذين يضعون نجومًا تعكس إنجازاتهم القارية أو الأولمبية.

ماذا تعني النجوم على قمصان الفرق؟

إيطاليا.. أصل التقليد

يعود أصل تقليد وضع النجوم على قمصان أندية كرة القدم إلى عام 1958، عندما حقق نادي يوفنتوس لقبه العاشر في الدوري الإيطالي وأضاف نجمة واحدة فوق شعار الفريق، وهو ما أصبح يعرف بـ"النجمة الذهبية".

هذا التقليد لم يقتصر على يوفنتوس فحسب، بل انتشر سريعًا في جميع أندية الدوري الإيطالي، وتحول إلى قاعدة غير رسمية تُشير إلى أن كل عشرة ألقاب دوري محلية تمنح الفريق نجمة واحدة على قميصه.

يوفنتوس يعد أبرز مثال على هذا التقليد، حيث يضع ثلاثة نجوم فوق شعاره بعد أن تجاوز عدد ألقابه الثلاثين في الدوري الإيطالي (36 لقبا)، بينما بدأ إنتر ميلان في وضع نجمتين بعد أن تخطى حاجز العشرين لقبًا في تاريخه، وحقق النادي اللقب العشرين في موسم 2023-2024، مما أهّله لوضع النجمة الثانية على قميصه.

أما أيه سي ميلان فيضع نجمة واحدة ويحاول الاقتراب من النجمة الثانية بفضل نجاحاته المتتالية في البطولات المحلية والدولية حيث يحوز حاليا على 19 لقبا.

هذا التقليد أصبح جزءًا من الهوية البصرية للأندية الإيطالية، إذ ترى الجماهير في كل نجمة رمزًا للفخر التاريخي والإنجازات الكبيرة التي حققها ناديها على مدار العقود، مما يضفي على القمصان بعدًا تاريخيًا وجماليًا يتجاوز مجرد الزي الرياضي.

ريال مدريد.. لايعترف بالنجوم

ريال مدريد لا يضع نجومًا على قمصانه لأنه في إسبانيا لا يوجد أي نظام رسمي أو تقليد متعارف عليه مثلما هو الحال في إيطاليا أو ألمانيا. بمعنى آخر، الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يحدد أي قاعدة تلزم الأندية بوضع نجوم على القمصان بناءً على عدد الألقاب سواء في الدوري المحلي أو البطولات الأوروبية.

على الرغم من أن ريال مدريد يُعتبر الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا على مستوى القارة، مع 15 لقبًا، فإن النادي يركز على إبراز شعاره التقليدي وألوانه التاريخية، ويترك الاحتفاء بالألقاب الأخرى للجانب الإعلامي أو للملصقات والجوائز الرسمية، بدلًا من تعديل القميص الرسمي بشكل دائم.

بهذا الشكل، النجوم ليست جزءًا من الهوية البصرية التقليدية لريال مدريد، بينما بعض الأندية الأخرى، مثل نوتنغهام فوريست أو بايرن ميونيخ، تستخدمها لتسليط الضوء على إنجازاتها.

ألمانيا.. تكريم الألقاب

في ألمانيا، وضع نجمة أو أكثر على قميص النادي يهدف إلى التأكيد على الأهمية الاستثنائية لفوز النادي بعدة ألقاب في الدوري الألماني (البوندسليغا).

إعلان

يُعتبر الفوز باللقب الثالث للنادي هو أول معلم رسمي يتيح له ارتداء نجمة على القميص بجانب شعار النادي مباشرة، كما يمكن إضافتها أيضًا على السراويل. وتُضاف نجوم إضافية عند بلوغ النادي عددًا معينًا من الانتصارات في البطولة، وتُحسب الألقاب التي تحققت منذ بداية عصر البوندسليغا في موسم 1963-1964 ضمن هذه المعايير.

وتتحدد معالم النجوم وفقًا للإنجازات كما يلي:

نجمة واحدة عند الفوز بثلاثة ألقاب في البوندسليغا.

نجمتان عند الفوز بخمسة ألقاب.

ثلاث نجوم عند الفوز بعشرة ألقاب.

أربع نجوم عند الفوز بعشرين لقبًا.

خمس نجوم عند الفوز بثلاثين لقبًا.

كما يجب أن يتراوح ارتفاع وعرض النجوم بين 20 و22 ملم، وفقًا للوائح الاتحاد الألماني لكرة القدم الخاصة بالزي والمعدات.

إنجلترا.. لا قواعد واضحة

في إنجلترا، يختلف الأمر عن الكثير من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ لا يفرض اتحاد كرة قدم نظامًا رسميًا للنجوم على قمصان الأندية اعتمادا على عدد ألقاب الدوري أو أي معيار ثابت، وتلجأ بعض الأندية الإنجليزية إلى اعتماد النجوم كرموز احتفالية تعكس إنجازات بارزة أو لحظات تاريخية مهمة في مسيرة النادي، مما يمنحها بعدًا تقليديًا وشعبيًا يربط بين الجماهير والهوية التاريخية للفريق.

نوتنغهام فوريست يُعد مثالًا بارزًا على هذا التقليد، حيث يضع نجمتين على قمصانه احتفالًا بفوز النادي بلقبَي دوري أبطال أوروبا عامي 1979 و1980، رغم أن هذا لا يمثل قاعدة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما نادي إبسويتش تاون، فهو يستخدم أحيانًا ثلاث نجوم على قمصانه تمثل بطولات وإنجازات تاريخية للنادي، سواء على المستوى المحلي أو الإنجليزي أو الإنجازات الفردية المهمة، ما يعكس فخر الفريق بماضيه وإرثه الذي يمتد لأجيال من اللاعبين والمشجعين.

كذلك، استخدم نادي يوفيل تاون نجمة واحدة كمكافأة لنفسه عن كل 5 مواسم يقضيها الفريق في دوري الدرجة الأولى، ما شكّل علامة مميزة لتقدير الإنجاز الشخصي للنادي في واحدة من أرفع المسابقات المحلية، حتى وإن لم تكن هذه النجمة مرتبطة بنظام رسمي أو بتعدد ألقاب الدوري.

بهذه الطريقة، تتحول النجوم في إنجلترا إلى رموز حرة وقيمية، تعكس الإنجازات الفردية أو الجماعية التي يختار النادي الاحتفاء بها، وتمنح الجماهير فرصة للاعتزاز بالتاريخ الفريد لفريقهم دون التقيد بلوائح رسمية، وهو ما يجعل كل نجم على القميص يحمل قصة خاصة وإرثًا يربط بين الماضي والحاضر.

الشرطة العراقي.. نجمة المبادئ

عربياً، يحتفي نادي الشرطة العراقي بانسحابه من مواجهة فريقٍ إسرائيلي في نهائي دوري أبطال آسيا 1971 بنجمة على قميصه.

ورغم أنه لم يفز باللقب، فإن الشرطة اعتبر نفسه بطلاً لأنه رفض اللعب أمام فريق يمثل دولة احتلال، واختار الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

كما أضاف الفريق نجمةً ثانيةً بعد فوزه ببطولة الأندية العربية في العام 1982.

العين الإماراتي.. وجدل النجوم

حددت لجنة دوري المحترفين الإماراتي عام 2018 قاعدة جديدة لوضع "النجوم" على قمصان الأندية بالدوري المحلي، بعد الجدل الذي أثير بسبب وضع نجمتين على قميص شباب الأهلي دبي بعد الدمج مع ناديي الشباب ودبي عام 2017، والموافقة على احتساب بطولات دوري أهلي دبي والشباب مجمعة معا والتي وصلت إلى 10 ألقاب.

وتقرر وضع عدد النجوم على قمصان أي فريق وفقا لعدد ألقاب فوزه بدوري أبطال آسيا؛ ما يعني أن فريق العين فقط هو الذي يضع نجمة وحيدة على قميصه بعدما حقق لقب البطولة مرة واحدة عام 2003. بينما تلعب باقي أندية الدوري دون أي نجوم على قمصان الفرق في مباريات الدوري.

إعلان

يذكر أن لائحة لجنة دوري المحترفين كانت تسمح سابقا بوضع نجمة مقابل كل 5 ألقاب دوري يحققها الفريق.

النادي الأهلي المصري

يُزين قميص الأهلي مجموعة من النجوم الموزعة بطريقة تعكس إنجازاته المحلية والقارية:

4 نجوم فوق الشعار: ترمز إلى عدد ألقاب الدوري المصري الممتاز، حيث تُعادل كل نجمة 10 بطولات. وبالفعل، حقق الأهلي أكثر من 40 لقباً محلياً في تاريخ الدوري.

نجمة واحدة كبيرة أسفل الشعار: اعتمد النادي مؤخراً نجمة واحدة أسفل الشعار تختصر جميع ألقابه 12 في دوري أبطال أفريقيا، بدلاً من وضع نجوم صغيرة كما كان في السابق.

المجموع: إجمالي النجوم التي تظهر في تصميم الشعار والقميص تصل أحياناً إلى 13 نجمة عند احتساب النجوم القارية والمحلية.

نادي الترجي التونسي

يتبع الترجي التونسي نظاماً مشابهًا لنظام الأندية الإيطالية في احتساب النجوم على قمصانه المحلية، بوضع 3 نجوم فوق الشعار، تمثل ألقاب الدوري التونسي، حيث تُمنح نجمة لكل 10 بطولات دوري محلي.

وبما أن الترجي تجاوز حاجز الـ 30 لقباً في الدوري (وصل إلى 34 لقباً حتى الآن)، فإنه يضع 3 نجوم ذهبية، كما قد يظهر الترجي بنجوم تمثل ألقابه الأربعة في دوري أبطال أفريقيا، لتسليط الضوء على إنجازاته القارية المرموقة.

في عالم كرة القدم، لا تُعد النجوم على القمصان مجرد رموز، بل شعلة تضيء تاريخ الإنجازات واللحظات الخالدة لكل فريق أو منتخب. كل نجمة تحكي قصة بطولة فاز بها النادي أو المنتخب، من الدوري المحلي إلى الألقاب القارية وصولًا إلى المجد العالمي أو حتى الانتصارات المعنوية.

وبينما يحتفل البعض بأعداد كبيرة من النجوم، يختار آخرون البساطة والرموز التقليدية، ما يجعل كل تصميم فريدًا ويعكس هوية الفريق وروحه. وهكذا تصبح النجوم أكثر من زخرفة على القميص، بل شهادة حية على الفخر والتاريخ والأساطير التي صنعتها الملاعب على مر العقود.