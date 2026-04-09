عملاق إيطالي يستهدف التعاقد مع ليفاندوفسكي

يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة أولوية نادي ميلان الذي يسعى لتعزيز خط هجومه بلاعب جديد خلال الصيف المقبلن وفقا لتأكيدات صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

وأفادت الصحيفة أن إدارة ميلان مصممة على التعاقد مع مهاجم جديد في ظل تراجع مستوى عدد من لاعبي الخط الأمامي، وعلى رأسهم رافاييل لياو وكريستيان بوليسيتش، إلى جانب كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروج، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، يعد الهدف الأبرز لمسؤولي النادي الإيطالي، في وقت يترقب فيه ميلان موقف اللاعب النهائي، رغم أن راتبه المرتفع يمثل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة.

وفي المقابل، أوضحت التقارير أن برشلونة قد يعرض على مهاجمه البولندي تمديد عقده لموسم إضافي، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن بشأن مستقبله.

واختتمت “كورييري ديلا سيرا” تقريرها بالتأكيد على أن ميلان لا يمانع في فتح باب الرحيل أمام لياو خلال الصيف، في حال وصول عرض لا يقل عن 50 مليون يورو.