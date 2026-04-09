رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

بطل البريميرليغ السابق على أعتاب الهبوط للدرجة الثالثة

حفظ

LEICESTER, ENGLAND - APRIL 03: General view of the Leicester badge on a flag during the Sky Bet Championship match between Leicester City and Preston North End at The King Power Stadium on April 03, 2026 in Leicester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
فريق ليستر سيتي بطل إنجلترا موسم 2015-2016 والملقب بالثعالب (غيتي)
Published On 9/4/2026
|
آخر تحديث: 12:32 (توقيت مكة)

أعلن نادي ليستر سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء أن النادي خسر استئنافه ضد قرار خصم ست نقاط في ضربة قوية لمساعيه لتجنب الهبوط مرة أخرى.

ويحتل النادي المركز 22 في دوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، ويواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة ما لم يستعد مستواه في آخر خمس مباريات من الموسم.

وتم خصم ست نقاط من رصيد ليستر في وقت سابق من هذا العام بسبب مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة الصارمة التي تحكم الإنفاق في درجات الدوري الإنجليزي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي بدأت التحقيق في بيان: "أيدت لجنة استئناف مستقلة قرار لجنة مستقلة بالتوصية بخصم ست نقاط من رصيد نادي ليستر سيتي لكرة القدم هذا الموسم".

وقبل ليستر هذا القرار.

وأضاف النادي: "بعد أن انتهت هذه القضية وبقيت خمس مباريات على نهاية الموسم، يركز الجميع في النادي بشكل كامل على المباريات المقبلة وعلى تحديد مصير موسمنا من خلال نتائجنا على أرض الملعب".

ويستضيف ليستر فريق سوانزي سيتي يوم السبت المقبل.

وأذهل ليستر عالم كرة القدم بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عقد من الزمان رغم كل التوقعات، لكنه هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

المصدر: رويترز

إعلان