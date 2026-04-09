قرارات صارمة ضد الشناوي والأهلي.. الإعلان عن العقوبات المتعلقة بمباراة سيراميكا

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أربع مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه (نحو 1000 دولار) بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومحاولته الاعتداء على حكم المباراة.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي أنه تقرر توقيع غرامة مالية على الحارس الدولي قيمتها 2500 جنيه (نحو 50 دولارا) بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في المباراة نفسها، إضافة إلى إيقافه أربع مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه (نحو 1000 دولار) نتيجة الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه (نحو 100 دولار) بسبب حصوله على الإنذار الثالث، مع توقيع غرامة على النادي الأهلي 20 ألف جنيه (نحو 400 دولار) لعدم التزام الجهازين الفني والإداري بالابتعاد عن منطقة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أثناء مراجعة الحالات التحكيمية.

كما أعلنت الرابطة عن عقوبات ضد نادي سيراميكا كليوباترا على خلفية أحداث المباراة ضد الأهلي، حيث تقرر إيقاف المهاجم فخري لاكاي مباراة واحدة، مع تغريمه 5000 جنيه (نحو 100 دولار) بسبب تراكم الإنذارات.

وشملت العقوبات أيضًا مدرب الفريق أمين عمر النور، ومحلل الأداء وائل رأفت، حيث تقرر إيقاف كل منهما مباراة واحدة، وتغريمهما 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) لكل منهما إثر تعرضهما للطرد.

كما فرضت الرابطة غرامة مالية على النادي 20 ألف جنيه (نحو 400 دولار) نتيجة عدم التزام الجهازين الفني والإداري بالابتعاد عن منطقة تقنية الفيديو "فار" (VAR) أثناء مراجعة الحكم لإمكانية احتساب ركلة جزاء ضد الفريق.

وشهدت مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي أحداثا مؤسفة بعد نهايتها، نتيجة اعتراض لاعبي الفريق الأحمر على عدم احتساب ركلة جزاء خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.