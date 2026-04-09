فليك يرفض الاستسلام بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو وينتقد التحكيم

تمسك هانزي فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني بالأمل رغم خسارة الفريق على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات عقب اللقاء: "خسرنا بهدفين، ولكن لدينا فرصة جيدة في مدريد، لن نستسلم طالما أن هناك فرصة".

وبشأن طرد باو كوبارسي مدافع برشلونة في الدقيقة 45 ببطاقة حمراء مباشرة، أضاف المدرب الألماني: "لا أعرف، ولست متأكدا أن كوبارسي لمس مهاجم أتلتيكو مدريد، لقد كانت الكرة خلفه".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "عندما لمس لاعب أتلتيكو مدريد الكرة في ركلة المرمى، كانت حالة واضحة، فلماذا لم يتم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد؟".

وواصل مدرب برشلونة: "كلنا نرتكب أخطاء، هذا وارد وطبيعي، ولكن لا أفهم لماذا لم يلجأ الحكم لتقنية الفيديو في هذه الحالة التي تكون عادة ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية أي طرد لاعب من المنافس".

وشدد هانزي فليك في ختام تصريحاته: "بالتأكيد نؤمن بحظوظنا في الفوز، لقد قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني رغم النقص العددي في صفوفنا".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل في معقل نادي أتلتيكو مدريد.