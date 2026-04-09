ظاهرة فرار اللاعبين تهدد مشاركات إريتريا الكروية الدولية

أصبحت ‌مشاركة إريتريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم موضع تساؤل الآن بعد فرار سبعة من لاعبيها عقب الفوز في إسواتيني الشهر الماضي، والذي ضمن لها مكانا في مجموعات التصفيات.

واختفى اللاعبون بعد أن حسمت إريتريا الفوز 4-1 في مجموع المباراتين على إسواتيني في 31 مارس/آذار.

وتأتي هذه الحادثة في إطار نمط مألوف اتسمت به مشاركة إريتريا الدولية على مدى العقدين الماضيين، وأدى إلى ندرة مشاركتها في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

وكان الفوز على إسواتيني مفاجأة سارة لإريتريا ذات التصنيف المتدني بين منتخبات كرة القدم، خاصة أنها لم تخض أي مباراة دولية منذ ست سنوات.

وأهّلهم هذا الفوز لدخول قرعة مجموعات التصفيات إلى جانب الفائزين الخمسة في المواجهات الأخرى بالدور التمهيدي للتصفيات، وسينضمون إلى أفضل 42 منتخبا في أفريقيا، حيث يتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.

وستُقام مباريات التصفيات بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني لتحديد الفرق التي ستتأهل لنهائيات كأس الأمم 2027 المقررة في كينيا وتنزانيا ‌وأوغندا.

منع السفر

انشق لاعبون وأعضاء آخرون في الفريق بعد مباريات أو بطولات في أنغولا عام 2007، وكينيا عام 2009، وتنزانيا عام 2011، وأوغندا عام 2012، وبوتسوانا عام 2015، عقب مباراة تصفيات كأس العالم، وأوغندا مرة أخرى عام 2019.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 80 لاعب كرة قدم قد فروا أثناء لعبهم مع المنتخب في الخارج، ولم يستأنف أي منهم مسيرته في كرة القدم في المنفى.

ولم تسمح إريتريا للفرق بالسفر خارج البلاد منذ أن فر أعضاء منتخبها تحت 20 عاما إلى أوغندا في عام 2019، لكنها عدلت عن رأيها عندما دخلت تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوقعتها القرعة في مواجهة إسواتيني في مباراة ذهاب وإياب بنظام خروج المغلوب، وفاجأوا الجميع بفوزهم 2-صفر ذهابا في المغرب لأن ملاعب إريتريا لا تفي بمعايير الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لاستضافة المباريات الدولية.

وكانت هذه مشاركة إرتيريا الأولى في مباراة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية منذ 19 عاما، وضمت تشكيلتها ثمانية لاعبين محليين و12 لاعبا من الجاليات الإريترية في الخارج، بينهم لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق، سييم إيوب-أبراها، وحارس مرمى شاب سافر من أستراليا.

المدرب يؤكد اختفاء اللاعبين

عينت إريتريا اللاعب الدولي المصري السابق هشام يكن مدربا للمنتخب قبل أسبوعين فقط من المباراة الأولى، وكان هو من أكد اختفاء اللاعبين لرويترز أمس الثلاثاء.

وظهرت بادرة أخرى على سعي إريتريا للخروج من عزلتها الطوعية في فبراير شباط الماضي عندما انتُخب رئيس الاتحاد الإريتري للعبة، باولوس أنديماريام، رئيسا لمجلس اتحادات كرة القدم في شرق ووسط أفريقيا، وهو هيئة إقليمية عريقة تنظم مسابقات الأندية والناشئين.

لكن كل ذلك قد يكون على المحك الآن بعد الإحراج الذي تسبب فيه هروب اللاعبين.

ورفض وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكيل ‌التعليق ‌عندما تواصلت معه رويترز، بينما قال جورج جبريسيلاسي، وهو منفي إريتري يدير منظمة غير ربحية تدعم اللاجئين الإريتريين "هذا يوضح الوضع الذي نعيشه في إريتريا. كنا نعتقد أن الأمور ستتغير، لكن لم يتغير شيء. أصبح الناس يائسين في بلدهم".