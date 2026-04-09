سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يخشى "ريمونتادا" برشلونة

أعرب مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني عن فخره بالمردود الذي قدمه لاعبو فريقه في الفوز الأول خلال ولايته في ملعب برشلونة "كامب نو" بهدفين دون رد مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأكد سيميوني أن فريقه نجح في الدفاع بشكل منظم والحد من خطورة منافس يعد الأفضل في أوروبا بجانب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، مؤكدا أن الفعالية الهجومية كانت المفتاح الرئيسي لحسم اللقاء لصالحهم.

وتجنب سيميوني التعليق باستفاضة على القرارات التحكيمية، موضحا أنه كان بعيدا عن موقع تدخل باو كوبارسي الذي استدعى تدخل تقنية الفيديو قبل طرده.

كما أشار إلى أن تفسير الحكام واللاعبين لبعض الحالات، مثل لقطة مطالبة برشلونة بركلة جزاء إثر مخالفة ضد مارك بوبيل، يعود لمنطق اللعبة والتقدير الميداني.

وقال إنه يفضل التركيز على العمل الجماعي والشجاعة التي أظهرها فريقه في استغلال المساحات خلف خط دفاع الخصم المتقدم.

وأثنى سيميوني على التفاهم الكبير بين جوليان ألفاريز وجوليانو سيميوني والجاهزية الدائمة لألكسندر سورلوث، مؤكدا أن تسجيل هدفين في ملعب صعب أمام فريق حقق 22 انتصارا في آخر 23 مباراة، يعد إنجازا يعزز الثقة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التواضع والحذر خاصة أن بطاقة التأهل للمربع الذهبي لم تحسم بعد.

وشدد سيميوني على صعوبة لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل واصفا إياه بالمباراة المعقدة التي تتطلب أقصى درجات الالتزام والحماس، وأشار إلى قدرة المنافس السابقة على العودة في النتيجة، وطالب جماهير أتلتيكو مدريد بالدعم والمساندة القوية في ملعبهم لتجاوز هذه العقبة الصعبة وضمان العبور للدور نصف النهائي.