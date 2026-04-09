وزير الرياضة والشباب السوري يقدم استقالته

قدم وزير الرياضة والشباب السوري محمد سامح حامض استقالته من منصبه، موضحا أن حالته الصحية هي الدافع الرئيسي وراء هذا القرار، وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، اليوم الخميس.

وأوضح الوزير المستقيل أنه قرر مغادرة منصبه بعد فترة من العمل في الوزارة، معربا عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي أُوليت له، كما وجّه الشكر لأعضاء الحكومة وزملائه في فريق العمل على دعمهم خلال فترة توليه المسؤولية.

وأكد حامض أنه سعى طوال فترة عمله إلى أداء واجباته بأمانة، مشددا على أنه لم يستخدم موقعه لتحقيق أي مكاسب شخصية، قبل أن يختتم بيانه برسالة مقتضبة عبّر فيها عن تقديره للجميع. بالقول: "شكرا للجميع".

يشار إلى أن الوزير محمد سامح حامض من مواليد عام 1976، يحمل شهادة تحكيم درجة ثالثة ودرجة ثانية، وشهادة انتساب في تدريب كرة السلة.

وشغل منصب وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الانتقالية التي تشكلت برئاسة أحمد الشرع في مارس 2025

عمل رئيسا للاتحاد الرياضي العام عام 2024، ونجح في قيادة المنتخب الوطني لكرة السلة للتأهل عبر النافذة الثانية إلى كأس آسيا في قطر.

تولى إدارة المديرية العامة للرياضة والشباب بين عامي 2021 و2024 في حكومة الإنقاذ، وأسهم في التخطيط والإشراف على إعادة تأهيل الملعب البلدي في إدلب، كما أسّس الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية والفردية، وألعاب القوة والقوى.