سواريز يكشف موقفه من التراجع عن الاعتزال والمشاركة في المونديال

أبدى الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي، استعداده للعودة إلى منتخب بلاده للمشاركة معه في نهائيات كأس العالم إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وأكد سواريز البالغ من العمر 39 عاما خلال مقابلة مع صحيفة "دياريو أوفاثيون" (Diario Ovacion) الأوروغوايانية أنه منفتح على العودة لمنتخب بلاده، رغم اعتزاله اللعب الدولي قبل عامين تقريبا.

وقال سواريز "من الواضح أن أي لاعب يتمنى دائما اللعب لمنتخبه الوطني"، مشددا على أنه لن يدير ظهره لبلاده أبدا.

وأضاف "تبدأ بالتفكير في الأمر اليوم وتُقلّبه في ذهنك خاصة مع اقتراب كأس العالم. إذا احتاجك المنتخب ماذا ستفعل؟ لن أقول لا لمنتخب بلادي أبدا، لن أقول لا".

وتطرّق سواريز إلى قرار اعتزاله اللعب دوليا في عام 2024 وقال "اعتزلت من أجل إفساح المجال للاعبين آخرين، ولأنني شعرت أن اللحظة التي لم أعد فيها قادرا على مساعدة الفريق قد حانت".

وختم نجم إنتر ميامي "لكن إذا احتاجوني فلن أقول أبدا لا للمنتخب ما دمت ألعب وما دمت لا أزال نشطا في الملاعب. هذا مستحيل".

اعتزال سواريز دوليا

وأعلن سواريز اعتزاله اللعب الدولي مع أوروغواي في سبتمبر/أيلول 2024، وذلك بعد ساعات من خوضه مباراة مع منتخب بلاده ضد باراغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشارك سواريز في كامل تلك المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وعلى مدار 17 عاما وهي عمر مسيرته الدولية، خاض سواريز مع منتخب أوروغواي 143 مباراة، قدّم خلالها أكثر من 100 مساهمة تهديفية (سجل 69 هدفا وقدّم لزملائه 39 تمريرة حاسمة) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وتُوج سواريز مع منتخب أوروغواي بلقب وحيد هو كوبا أمريكا 2011، وقبلها بعام احتل معه المركز الرابع في مونديال جنوب أفريقيا.

قرار صعب

وخلال المقابلة ذاتها اعترف سواريز بأن قرار الاعتزال دوليا كان صعبا، مشيرا إلى أن شغفه بكرة القدم بدأ يخفت تدريجيا.

وتابع "تحاول الحفاظ على الرغبة وعلى ذلك الشغف بكرة القدم الذي تحركه الأهداف والأحلام، وقد حلمت دائما بأن أكون جزءا من المنتخب الوطني".

وختم سواريز "بالطبع اتخذت قرار الاعتزال لأسباب متعددة، لكن منذ ذلك الوقت خفتت شعلة كرة القدم لدي قليلا".

وفي الوقت الحالي يركّز سواريز على تحقيق النجاح مع فريقه الحالي إنتر ميامي، الذي ينتهي عقده معه بنهاية العام الجاري (2026).

وخلال الموسم الجديد، خاض سواريز مع إنتر ميامي 4 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب أوروغواي في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا بطلة أوروبا، والسعودية، والرأس الأخضر.