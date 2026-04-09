ما علاقة حكيمي بغياب محمد صلاح عن مباراة سان جيرمان وليفربول؟

كشف مدرب ليفربول الهولندي آرني سلوت سبب قراره بعدم الدفع بالنجم المصري محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مقرا بأن فريقه تلقى هزيمة مستحقة.

وخسر ليفربول أمام العملاق الباريسي بهدفين دون رد، لتتعقد مهمته في بلوغ الدور نصف النهائي، قبل مباراة الإياب التي تقام الثلاثاء المقبل على ملعب "آنفيلد".

سبب غياب صلاح عن مباراة سان جيرمان وليفربول

وقال سلوت بعد المباراة التي أقيمت في باريس ردا على عدم إشراك محمد صلاح: "كان الأمر يتعلق في الجزء الأخير من المباراة بالبقاء بالنسبة لنا أكثر مما كان يتعلق بالتسجيل".

وأضاف: "يملك صلاح جودة كبيرة، لكن أن يقضي 20 إلى 25 دقيقة يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أنه من الأفضل له أن يوفّر طاقته للعديد من المباريات المقبلة".

وأوضح أن قراره تغيير الخطة كان يعود بشكل أساسي إلى التهديد الهجومي الذي يشكله ظهيرا باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى والبرتغالي نونو مينديز في الجهة اليسرى.

وأردف: "كان على ميلوش كيركيز أن يلعب تقريبا كجناح أيسر في مواجهة حكيمي، وبقي أربعة مدافعين في الخلف، لذا يمكن تقريبا تفسيرها كخطة 4-3-3".

واستطرد: "تخيلوا فقط ما الذي كان سيحدث لو لعبنا بأجنحة صريحة أمام حكيمي ونونو مينديز".

هزيمة مستحقة

وأقر سلوت بأن فريقه تلقى هزيمة مستحقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، مدافعا في الوقت عينه عن قراره اللعب بثلاثة مدافعين في العمق، ومؤكدا أن فريقه ما زال يملك الأمل قبل مباراة الإياب.

وقال سلوت: "كان باريس سان جيرمان الفريق الأفضل بفارق كبير اليوم (الأربعاء)، وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين، لكن الأمر الإيجابي هو أن لاعبي ليفربول أظهروا روحا قتالية وواصلوا القتال".

ومنح الشاب ديزيريه دويه التقدم مبكرا لأصحاب الأرض بتسديدة غيّرت اتجاهها، قبل أن يضيف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني بعد مرور ساعة من اللعب، في مباراة استحوذ فيها أصحاب الأرض على 70% من الكرة وسددوا 18 كرة على المرمى مقابل 3 فقط للضيوف.

وأردف سلوت الذي حقق فريقه فوزا واحدا فقط في مبارياته الست الأخيرة: "بالطبع تعتقد دائما أنه يمكن تقديم أداء أفضل، لكننا كنا في وضعية صمود لفترات طويلة من المباراة، وربما نكون أيضا في وضعية البقاء خلال هذه المرحلة من الموسم".

وتابع: "الأمر صعب جدا أمام هذا الفريق. كانت باريس سان جيرمان الأفضل، لكننا لم نستسلم، ولهذا ما زالت لدينا فرصة في هذه المواجهة. الآن سنعيدها إلى آنفيلد، وبين المباراتين لدينا أيضا مباراة مهمة جدا ضد فولهام".

واختار سلوت إشراك جو غوميز كقلب دفاع ثالث إلى جانب الفرنسي إبراهيما كوناتي والهولندي فيرجيل فان دايك، فيما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء ولم يشارك إطلاقا، على عكس السويدي ألكسندر إيزاك الذي دخل بديلا في الدقائق الأخيرة، مسجلا بذلك ظهوره الأول منذ ديسمبر/كانون الأول بعد تعافيه من الإصابة.