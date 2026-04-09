"لم أطلب يورو واحدا".. دوناروما يرد على اتهامات "المكافآت" بعد كارثة المونديال

قال حارس مرمى المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما إنه شعر بالاستياء من التقارير التي زعمت مطالبة لاعبي المنتخب بمكافآت مالية مقابل التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وكانت إيطاليا -المتوجة باللقب أربع مرات- قد غابت عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عقب خسارتها أمام البوسنة والهرسك 4-1 بركلات الترجيح في نهائي الملحق الشهر الماضي.

وقال دوناروما لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا (Sky Sports Italia): "بصفتي قائدا للمنتخب، لم أطلب في أي وقت من الاتحاد الإيطالي يورو واحدا".

وأضاف: "ما يفعله المنتخب الوطني، كما هو الحال دائما وفي كل بطولة، هو تقديم هدية للاعبين الذين يتأهلون للنهائيات. هذا كل ما في الأمر. لم يطلب أحد أي شيء من الاتحاد، وكانت مكافأتنا الحقيقية هي التأهل إلى كأس العالم".

وأدى فشل إيطاليا في بلوغ البطولة، التي تقام في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، إلى تداعيات كبيرة داخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إذ قدم رئيس الاتحاد غابرييل غرافينا استقالته تحت ضغوط سياسية، كما استقال الحارس الدولي السابق جيانلويجي بوفون من منصبه كرئيس للبعثة.

كذلك، غادر المدرب جينارو غاتوزو منصبه.

وقال دوناروما البالغ من العمر 27 عاما: "علينا أن نبدأ من جديد وأن نمضي قدما".

وأضاف: "يجب أن نعود بقوة. ما زالت أمامنا أربع سنوات حتى كأس العالم المقبلة، وخلال هذه الفترة هناك بطولات كبيرة مثل بطولة أوروبا ودوري الأمم".

وتابع: "قبل التفكير في كأس العالم، علينا التركيز على هذه البطولات الكبرى التي ستقام في المرحلة المقبلة، والبدء فورا في بناء مرحلة جديدة بقوة وثقة".