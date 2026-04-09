حاسوب "أوبتا" العملاق يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

كشفت توقعات الحاسوب العملاق التابع لشركة (أوبتا) عن ملامح سباق التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد إجراء 10 آلاف محاكاة عقب انتهاء مباريات ذهاب ربع النهائي، في وقت تتزايد فيه حالة الترقب لمعرفة هوية البطل.

وجاءت نتائج مواجهات الذهاب على النحو التالي:

باريس سان جيرمان 2-0 ليفربول

ريال مدريد 1-2 بايرن ميونيخ

برشلونة 0-2 أتلتيكو مدريد

سبورتينغ لشبونة 0-1 أرسنال

أرسنال في الصدارة

وبحسب توقعات "أوبتا"، يتقدم أرسنال قائمة المرشحين للتتويج بنسبة بلغت 36.69%، في ظل سعيه لإنهاء سنوات الغياب عن الألقاب الأوروبية الكبرى.

حظوظ متفاوتة بين الكبار

يأتي بايرن ميونيخ في المركز الثاني بنسبة 29.11%، مستفيدًا من نتائجه القوية، سواء في الأدوار السابقة أو بفوزه المهم خارج أرضه على ريال مدريد.

أما باريس سان جيرمان، فقد بلغت حظوظه 16.22%، بعد أن فرض أفضليته على ليفربول في الذهاب، ليضع قدمًا في نصف النهائي، خاصة مع الأداء الهجومي المقنع الذي ظهر به.

في المقابل، تبدو مهمة ريال مدريد معقدة بعد خسارته أمام بايرن، إذ يحتاج للفوز بفارق هدفين في الإياب، ما خفّض من حظوظه إلى 2.67% فقط.

مفاجآت محتملة

رفع أتلتيكو مدريد من أسهمه إلى 6.77%، عقب فوزه اللافت على برشلونة، مؤكدًا قدرته على الذهاب بعيدًا في البطولة.

في المقابل، تراجعت فرص برشلونة إلى 5.21% بعد سقوطه على أرضه.

أما ليفربول، فرغم خبرته الأوروبية، لا تتجاوز حظوظه 1.83%، في حين يظل سبورتينغ لشبونة الأضعف حظًا بنسبة 1.50%.

وبين أرقام الحاسوب واحتمالات الميدان، تبقى المنافسة مفتوحة على كل السيناريوهات في مرحلة الحسم.