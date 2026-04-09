أول تعليق من أشرف حكيمي عن منح المغرب لقب كأس إفريقيا 2025

أكد قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي أن بلاده تستحق التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، رغم الجدل الذي رافق منح اللقب للمغرب على حساب السنغال بقرار إداري من الاتحاد القاري.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن حكيمي، عقب فوز فريقه باريس سان جيرمان على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قوله: "نأمل أن يتم تثبيت هذا القرار، لأننا نستحق اللقب، ولا يمكن لفريق أن يغادر أرضية الملعب بتلك الطريقة"، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية.

وأكد أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 ثقته في أن محكمة التحكيم الرياضية ستحسم القضية بما يخدم مصلحة كرة القدم الإفريقية.

وفي سياق متصل، أقرّ اللاعب المغربي بأن بعض التصرفات التي صدرت خلال المباراة لم تكن مناسبة، مشيرا إلى واقعة "المنشفة" التي أثارت جدلا واسعا، حين تدخل عدد من الأشخاص، بينهم لاعبو احتياط وعناصر من الطاقم، في محاولة للحصول على منشفة حارس السنغال.

وأضاف: "لست فخورا بالصورة التي قدمناها في تلك اللحظة، فالأجواء كانت متوترة للغاية"، لكنه شدد في المقابل على أن منتخب بلاده قدّم أداء جيدا خلال البطولة واحترم منافسيه طوال المنافسات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قال في 17 مارس/آذار إن لجنة الاستئناف التابعة له اعتبرت منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-0.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب المضيف بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لكنهم عادوا لاستئناف المباراة.

وقال الكاف في بيان إن "لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قررت اليوم تطبيقا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية، على أن تسجل نتيجة المباراة 3-0 لصالح المغرب".

وأضاف الكاف أن القرار جاء بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة بشأن تطبيق المادتين 82 و84، موضحا أنه ألغى قرار لجنة الانضباط، التي رفضت طلب المغرب بإلغاء نتيجة المباراة.