حكام عرب اختارهم "فيفا" لقيادة مباريات كأس العالم 2026.. تعرف عليهم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق في شهر يونيو/حزيران المقبل وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة موسعة تبلغ 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة

تسعة حكام عرب في مونديال 2026

اختار (فيفا) تسعة حكام عرب من أصل 52 حكما رئيسا لإدارة مباريات مونديال 2026 الصيف المقبل، بحسب ما أعلن اليوم الخميس.

من قارة آسيا

القطري عبد الرحمن الجاسم

السعودي خالد الطريس

الأردني أدهم مخادمة

الإماراتي عمر آل علي.

من قارة أفريقيا

الجزائري مصطفى غربال

المغربي جلال جيد

الموريتاني دحان بيده

المصري أمين عمر

الصومالي عمر عبد القادر عرتن

وأعلن فيفا أسماء 52 حكما و88 حكما مساعدا و30 حكما من حكام الفيديو من ستة أتحادات قارية و50 اتحادا وطنيا.

وستشهد النهائيات مشاركة 48 منتخبا وإجراء 104 مباريات في ثلاث دول مضيفة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبل.

استبعاد الحكم الكونغولي ندالا بعد نهائي أفريقيا المثير

ولم تتضمن القائمة اسم الكونغولي الديموقراطي جان جاك ندالا الذي أشرف على نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير بين المغرب المضيف والسنغال وشهد فوضى كبيرة.

وقال بييرلويغي كولينا رئيس لجنة حُكام فيفا: "الحُكام الذين تم اختيارهم هم الأفضل على مستوى العالم، حيث كانوا ضمن مجموعة أوسع من الحُكام الذين جرى تحديدهم وتمت متابعتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وأضاف "جرى تقييم أدائهم بانتظام في المباريات المحلية والدولية. وقد تلقّى الحكام المختارون دعما شاملا من مدربينا المتخصصين في اللياقة البدنية ومن طواقمنا الطبية، بمن في ذلك اختصاصيو العلاج الطبيعي واختصاصي في الدعم النفسي، وسيستمرون في تلقي هذا الدعم. ذلك أن هدفنا يتمثل في ضمان وصولهم إلى ميامي في 31 أيار/مايو وهم في أفضل حالة بدنية وذهنية ممكنة".

ويضم الفريق التحكيمي 41 حَكما إضافيا مقارنة بنسخة قطر 2022، كما تم اختيار 6 حكمات.

وسيتم استخدام تقنية خط المرمى، ونسخة متطورة من التكنولوجيا الشبه آلية لتحديد وضعيات التسلل، إلى جانب تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا.

تقنية مبتكرة تتيح للجماهير رؤية المباريات من منظور الحكام

وسيتمكن المشجعون، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، من رؤية مجريات اللعب من منظور الحَكم داخل أرضية الملعب بفضل استخدام تقنيات جديدة.

وسيتخذ الفريق التحكيمي من ميامي مقرا له، حيث سيلتقي الحكام الذين تم اختيارهم في ندوة تحضيرية تمتد لعشرة أيام ابتداء من 31 مايو/أيار المقبل.

وبعد هذه الفعالية، سينتقل حُكام الفيديو إلى دالاس، التي ستحتضن المركز الدولي للبث، بينما سيبقى حُكام المباريات والحُكام المساعدون وطاقم الدعم في ميامي.

تقنيات مبتكرة لتحسين جودة اللعب وتقليل إضاعة الوقت

وستشهد بطولة كأس العالم المقبلة تطبيق حزمة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز إيقاع المباريات والحد من إضاعة الوقت، والتي كان قد اعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) خلال اجتماعه العام السنوي الـ 140 في فبراير/شباط الماضي، إلى جانب اعتماد التعديلات الثلاثة التي تم إدخالها على بروتوكول نظام حَكم الفيديو المساعد (في ايه آر).