شاهد.. كريم بنزيمة يعادل إنجاز رونالدو وحمد الله في الدوري السعودي

كرر الفرنسي كريم بنزيمة تسجيل ثلاثية وصناعة هدف رابع، في مباراة الهلال والخلود، التي انتهت بفوز كاسح لفريقه بنتيجة 6-صفر، مساء الأربعاء، ليكرر ما فعله في مباراته الأولى بقميص الهلال أمام الأخدود.

ولم يسجل الثلاثية "هاتريك" مع صناعة الأهداف في الموسم الجاري، سوى الإنجليزي إيفان توني في مباراة أمام الاتفاق، مرة واحدة، مقابل مرتين من بنزيمة.

وشهد انتصار الهلال على الخلود الهاتريك رقم 17 في الموسم، فتحقق الرقم القياسي من أعداد الثلاثيات المسجل في الموسم 2023 / 2024، قبل نحو سبع جولات من النهاية.

ويملك بنزيمة أربع ثلاثيات من المجموع البالغ 17، وهذا رقم قياسي آخر للاعب في موسم واحد، ولم يسجله سوى المغربي عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018 / 2019 ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2023 / .2024

والتقى الهلال والخلود في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة والعشرين، في أول مواجهة بعدما كشفا عن نفسيهما طرفا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 / 2026.

وبينما كان ينظر لما سيفعله الخلود أمام منافسه على لقب الكأس الذي سجل في مرماه أكبر معدل من الأهداف في الدوري (4 أهداف في المباراة الواحدة)، سجل الهلال أكبر انتصار في مبارياته أمام الخلود، وخرج بشباك نظيفة للمرة الأولى أمام الخلود.

ويملك الهلال قبل ذلك أكبر انتصار في الموسم بفارق 6 أهداف مع الأخدود، فأصبح الهلال صاحب أكبر انتصارين في الموسم، بنتيجة واحدة 6 / صفر أمام الخلود بعد الأخدود.

وكما أعاد بنزيمة مستواه في أول مباراة له مع الهلال، فعل الأمر نفسه متعب الحربي صاحب أول هدف هلالي في الموسم، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل دقيقة واحدة من هدف النجم الفرنسي الأول بصناعة من البرازيلي مالكوم.

وانتهى الشوط الأول للهلال بأربعة أهداف لا رد لها، بعد إضافة بنزيمة لهدفين في الدقيقتين 31 و3+45.

وصنع بنزيمة الهدف الختامي للاعب البديل، البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 76، بعدما أضاف قائد الفريق سالم الدوسري الذي خرج مكان ليوناردو الهدف الخامس في الدقيقة 55.