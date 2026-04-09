بالفيديو: الأهلي السعودي يشتكي من "أخطاء تحكيمية مؤثرة" في صراعه على اللقب

أبدى النادي ‌الأهلي استياءه مما وصفها "أخطاء تحكيمية مؤثرة" في التعادل 1-1 مع مضيفه الفيحاء أمس الأربعاء والذي ⁠وجه ضربة قوية لآماله ⁠في الاقتراب من صدارة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وقال النادي الذي يحتل المركز الثالث متأخرا بأربع نقاط عن النصر المتصدر وبنقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني في ⁠بيان "تعرب شركة النادي الأهلي عن بالغ استيائها ممـا شهدته مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة (29) من دوري روشن السعودي من أخطاء تحكيمية مؤثرة، حيث صدرت قرارات من ⁠الحكم أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها النهائية، ما انعكس على وضع الفريق في المنافسة على اللقب".

وأضاف بطل دوري أبطال آسيا للنخبة "مثل هذه الأخطاء تطرح تساؤلات مشروعة حول آلية اختيار الحكام والمعايير المعتمدة في ذلك، خصوصا في ظل المستوى الفني والتنافسي العالي الذي يشهده دوري روشن السعودي في وقت واجه فيه ‌الفريق قرارات تحكيمية غير عادلة وهو أمر غير مقبول ولا يخدم تطور المسابقة.

وتابع البيان "كما يهدد مبدأ العدالة التنافسية التي يجب أن تكون أساس نجاح أي بطولة وتطالب شركة النادي الأهلي بسماع التسجيلات والأحاديث التي دارت بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو ، وكذلك أحاديثهم مع لاعبي الفريق أثناء المباراة، كما تطالب بتقديم تفسيرات لجميع الحالات التحكيمية التي حدثت ولم تكن قرارات الحكم موفقة بشأنها".

وأكد الأهلي في ختام بيانه ثقته في حرص الجهات المعنية على حماية نزاهة المنافسات، واتخاذ ما يلزم من ⁠خطوات عملية تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها الدوري.

وتقدم الأهلي في النتيجة ⁠في الدقيقة 36 عن طريق إيفان توني الذي استغل محاولة تسجيل من إنزو ميلو ليحول الكرة في الشباك من مسافة قريبة محرزا هدفه 50 بقميص الأهلي في الدوري.

وقبل دقائق من الهدف، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي إثر لمسة يد ⁠على فاشيون ساكالا بعد ركلة ركنية، لكنه عدل عن قراره بعد مشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وكاد ريان حامد أن يضاعف تقدم الأهلي ⁠بتسديدة رائعة لكن الحارس أورلاندو موسكيرا تصدى لها ببراعة لينتهي ⁠الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-صفر.

وأدرك جيسون ريميسيرو لاعب الفيحاء التعادل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني مستغلا تمريرة مرتفعة لم يحسن الدفاع في التعامل معها ليضعها في الشباك من بين قدمي الحارس إدوار مندي.

وفي الدقيقة 55، تصدى مندي لتسديدة قوية أطلقها ‌محمد البقعاوي بعد هجمة مرتدة سريعة، فيما أمسك موسكيرا حارس الفيحاء بتسديدة منخفضة من فراس البريكان في الدقيقة 73.

وفي نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعدما حاول كريس ‌سمولينج ‌لاعب الفيحاء إبعاد تمريرة عالية داخل المنطقة بضربة رأس اصطدمت بيد زميله ميكل فيلانويفا.

وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب أمر الحكم باستئناف اللعب وسط اعتراضات من لاعبي الأهلي.