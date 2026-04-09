الكويت تواصل تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية

قررت الكويت الاستمرار في تعليق جميع الأنشطة ⁠والفعاليات الرياضية ⁠حتى إشعار آخر، بناء على توصية من لجنة حكومية خاصة شكلت لمراجعة الأوضاع في ظل الصراع بالشرق الأوسط، ⁠وما يفرضه من تحديات أمنية وتنظيمية.

وقال وزير الشباب والرياضة الكويتي طارق الجلاهمة اليوم الخميس إن القرار جاء "بناء على توصية اللجنة، ⁠وبعد التداول والتشاور بين الجهات المشاركة، التي أوصت باستمرار تعليق الأنشطة والفعاليات الرياضية في الوقت الراهن، إلى حين استكمال تقييم الأوضاع والتأكد من جاهزية الظروف الملائمة لعودة النشاط الرياضي بشكل آمن ومنظم".

وأضاف ‌الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماع شهد تبادلا للآراء بين الجهات المعنية، مع استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والصحية المرتبطة بإقامة الأنشطة الرياضية في المرحلة الحالية.

وأكد أن الجهات المختصة ستواصل متابعة التطورات الميدانية، إلى جانب عقد اجتماعات أسبوعية للجنة المشتركة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأن توقيت ⁠وآلية استئناف النشاط الرياضي، بما يحقق المصلحة ⁠العامة ويحافظ على سلامة الجميع.

ودعا الوزير جميع الهيئات والأندية والاتحادات الرياضية إلى التعاون الكامل والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددا على أن سلامة الرياضيين ⁠والجمهور تبقى أولوية قصوى لدى الجهات المعنية.

وجاء القرار في إطار إجراءات احترازية أوسع اتخذتها ⁠الكويت في ضوء تداعيات الصراع القائم في ⁠الشرق الأوسط، والذي ألقى بظلاله على الأوضاع الأمنية وحركة الطيران والأنشطة الجماهيرية في عدد من دول المنطقة.

وكان اجتماع اللجنة المشتركة قد عقد برئاسة الجلاهمة، بحضور ‌المدير العام للهيئة العامة للرياضة بشار عبد الله، وممثل عن اللجنة الأولمبية الكويتية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة، والإدارة ‌العامة ‌للدفاع المدني، في إطار مقاربة حكومية شاملة لمتابعة التطورات وتقييم المخاطر المرتبطة بتنظيم الفعاليات الرياضية خلال المرحلة الراهنة.