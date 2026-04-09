الكاف يعلن إصلاحات مرتقبة وموتسيبي يفتح الباب للتحقيق في شبهات الفساد

أثنى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على بطولة كأس الأمم 2025 التي نظمها المغرب، مشيرا إلى أن الاتحاد يجري تعديلات لتعزيز مصداقية المنافسات القارية بعد الفوضى التي شابت النهائي.

وفي تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مطار (الرباط – سلا) اليوم الخميس، قال موتسيبي إن هذه النسخة كانت “الأنجح في تاريخ البطولة بكل المقاييس" لافتا إلى أنها سجلت"نجاحا غير مسبوق على مختلف الأصعدة".

وأكد موتسيبي أن مسابقة كأس الأمم الأفريقية أظهرت قدرتها على بلوغ نفس مستوى كبريات المنافسات العالمية.

كما أعرب عن أسفه إزاء الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، ‌مشيرا إلى أن الكاف شرع في إجراء تعديلات على أنظمته ولوائحه الخاصة بالبطولة، بهدف تدارك أوجه القصور وتعزيز مصداقية المنافسات الأفريقية.

وفي هذا الصدد، أوضح موتسيبي أن هذه الإصلاحات تسعى، على وجه الخصوص، لجعل العقوبات أكثر تناسبا مع طبيعة المخالفات، بما يضمن احترام القوانين وترسيخ صورة كرة القدم الأفريقية كلعبة تحظى بالمصداقية والقدرة على التنافس على المستوى الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن لاعبو منتخب السنغال كانوا قد غادروا أرضية الملعب لعدة دقائق خلال النهائي الذي أقيم في 18 يناير/ كانون الثاني احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

واستؤنفت المباراة وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف لكن لجنة الاستئناف التابعة للكاف جردتها من لقب كأس الأمم 2025 ومنحته للمغرب. وتقدمت السنغال بطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

الحكومة السنغالية تدعو إلى كشف فساد الكاف وسط ضغوط لإصلاح الاتحاد

في السياق، دعا موتسيبي في الرباط إلى الوحدة، كما فعل خلال زيارته إلى السنغال، أمس الأربعاء.

وفي دكار، التقى موتسيبي بمسؤولين من الاتحاد السنغالي للعبة والرئيس السنغالي باسيرو ‌ديوماي فاي.

وقال موتسيبي للصحفيين أمس الأربعاء "سأرحب بأي تحقيق فساد داخل الكاف سواء أجرته الحكومة أو أي مؤسسة أخرى. في الواقع، ‌سأشجع ذلك. ‌وسنتعاون معهم تعاونا كاملا".

وطالبت الحكومة السنغالية الشهر الماضي بإجراء تحقيق فساد في الكاف.