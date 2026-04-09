بحضور فينغر… ماذا دار في اجتماع إنفانتينو بالرئيس الجزائري تبون؟

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر على رأس وفد ضم أيضا المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر.

وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية ان اللقاء حضره بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووليد صادي وزير الرياضة، وكمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال.

ومن المنتظر أن يشارك إنفانتينو في عدة نشاطات رسمية بولاية بتلمسان، حيث يتضمن البرنامج: تدشين ملعب مصغر "FIFA Arena" بمتوسطة أحمد إينال، تدشين المركز التقني الجهوي لالة ستي في إطار برنامج "FIFA Forward" وإطلاق برنامج "FIFA Football for Schools".

وتندرج هذه الزيارة في إطار "تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم، لاسيما ما يتعلق بتطوير المنشآت الكروية وترقية كرة القدم القاعدية"، وفق ما أفاد بيان "الفاف".