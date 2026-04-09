طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكم الروماني برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟

باغت أتلتيكو مدريد برشلونة في معقله وأمام جمهوره وفاز عليه بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل نستعرضها مع التعليق عليها من الخبراء.

طرد كوبارسي

قبيل نهاية الشوط الأول، وتحديدا بالدقيقة 42 قاد أتلتيكو مدريد هجمة مرتدة سريعة وضعت جوليانو سيميوني في مواجهة مباشرة مع الحارس خوان غارسيا. وفي محاولة لمنع اللاعب الأرجنتيني من التسجيل، حدث احتكاك بين فخذ كوبارسي وخصر سيميوني مما أدى لسقوط الأخير.

ورغم اكتفاء الحكم إستيفان كوفاتش بالبطاقة الصفراء في البداية، إلا أن تدخل تقنية الفيديو المساعد (فار) دفع بالحكم الروماني إلى مراجعة اللقطة عبر الشاشة خارج الملعب عاد بعدها وألغى الإنذار وأشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الدولي كوبارسي، ليترك الفريق الكتالوني بعشرة لاعبين.

أيد الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس قرار الطرد، موضحاً الفارق بين زاوية رؤية الحكم وتكنولوجيا البث.

وقال "من موقعه في الملعب، كان من الصعب على كوفاتش تقدير الحالة بدقة، لذا اكتفى بالإنذار. بصفته حكماً لا يملك الرؤية العلوية التي توفرها التقنية للمشاهدين".

وأضاف: "البطاقة الحمراء مستحقة تماماً. المخالفة واضحة والضرب بالورك ثابت، سيميوني كان مسيطراً على الكرة أو في طريقه للسيطرة التامة عليها، مما يجعل اللجوء للفار حتمياً لتصحيح القرار".

هدف ملغى ولمسة يد

لم تكن حالة الطرد هي الوحيدة التي استدعت تدخل التكنولوجيا؛ فقد ألغى الحكم هدفاً لبرشلونة سجله لامين جمال بعد تمريرة من ماركوس راشفورد، وهو القرار الذي ثبتت صحته بعد مراجعة "الفار" التي أكدت وجود جمال في وضعية تسلل.

وفي لقطة أخرى، طالب لاعبو أتلتيكو بركلة جزاء إثر اصطدام الكرة بيد كوبارسي داخل المنطقة بعد كرة مشتركة قادها أنطوان غريزمان. وعلق إيتورالدي على هذه الحالة قائلاً: "الكرة اصطدمت بالفعل بيده اليمنى، لكنها ارتدت من جسمه أولاً ولم تكن هناك نية أو وضعية غير طبيعية، لذا فهي لا تستحق العقاب".

"ضربة جزاء غير محتسبة لبرشلونة"

كما تعرض حكم مباراة برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد، لانتقادات واسعة من قبل جماهير النادي الكتالوني، بعد لقطة تحكيمية كان يمكن أن تكون حاسمة للنتيجة.

في الدقيقة 54، مرر حارس الأتلتي خوان موسو كرة من ضربة مرمى إلى زميله مارك بوبيل، الذي كان يقف قريبًا منه في منطقة الست ياردات، قبل أن يثبتها الأخير بيده ويلعبها مرة أخرى، أمام دهشة المتابعين.

وأثارت هذه اللقطة احتجاجات من قبل بعض لاعبي برشلونة، إلا أن حكم المباراة، لم يحتسب ركلة جزاء، كما لم يستدعه حكام تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة.

أُصيب المحلل التحكيمي إيتورالدي غونزاليس بالذهول مما حدث في ملعب كامب نو، ووصف هذا الخطأ بأنه من "أخطر" الأخطاء التي رآها منذ سنوات، قائلا "إنه خطأ فني جسيم للغاية".

وأضاف "أشعر بالذهول، هذا أخطر خطأ فني أراه منذ سنوات. اللعبة واضحة لا لبس فيها ولا مجال فيها للتأويل؛ وبمجرد أن حرك الحارس الكرة أصبحت في اللعب، ولمس المدافع لها بيده يستوجب ركلة جزاء. الحكم كوفاتش بدا وكأنه لا يعرف القانون في هذه اللحظة".