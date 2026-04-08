في كرة القدم الحديثة، لم تعد الموهبة الفطرية هي المحرك الوحيد للانتصارات، فخلف كل هدف يسجل من ركنية "مدروسة" أو رمية تماس طويلة، تقف عقول تدير اللعبة بمنطق المختبرات العلمية؛ هؤلاء هم متخصصو الكرات الثابتة الذين حولوا الملاعب لمعادلات هندسية تهدف إلى اختراق الخصوم بأقل مجهود وأعلى دقة.

يُثبت نادي أرسنال حاليا أنه الرقم الأصعب في إنجلترا، ليس فقط بتبوئه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)، بل بامتلاكه السلاح الأكثر فتكا: الركلات الركنية.

خلف هذه الماكينة الهجومية لأرسنال، يقف المدرب نيكولاس جوفر، الرجل الذي أعاد تعريف الكرات الثابتة من كونها مجرد "تفصيلة فنية" إلى سلاح فتاك واستثمار مالي ضخم.

لم يعد الأمر يتعلق بـ "عرضية متقنة" فحسب، بل بهندسة تحركات معقدة تكسر توازن الخصم في ثوان معدودة.

لماذا يتفوق جوفر؟

خوارزمية الأهداف:

نجح جوفر في مساعدة أرسنال على تسجيل 16 هدفا من ركنيات هذا الموسم، بإجمالي 21 هدفا من كرات ثابتة، مما وضع "المدفعجية" في قمة الهرم الرقمي عالميا. الخداع الحركي: يعتمد جوفر على ما يسمى بـ "بلوكات" كرة السلة، حيث يتم حجز المدافعين أو حارس المرمى لخلق مساحة زمنية ومكانية للمهاجم، وهو ما يفسر كيف يسجل أرسنال أهدافا تبدو سهلة رغم التكتل الدفاعي.

الحافز المادي النادر: تشير التقارير إلى أن عقد جوفر يتضمن بندا استثنائيا؛ وهو الحصول على مكافأة مالية مباشرة عن كل هدف يسجل من كرة ثابتة. هذا البند حول كل ركلة ركنية إلى "مشروع استثماري" يسعى لتحقيقه بدقة متناهية.

لا ينتظر أرسنال اليوم الصدفة لتسجيل الأهداف، بل يمتلك "خوارزمية" بشرية تضمن له الوصول للمرمى بأقصر الطرق وأكثرها ابتكارا، مما جعل من جوفر أحد الأصول الأكثر قيمة في قائمة ميكيل أرتيتا.

رمية التماس.. مفتاح هجومي

على الجانب الآخر، حول نادي برينتفورد رمية التماس من إجراء روتيني إلى سلاح استراتيجي مرعب.

لم يكن تصدر الفريق لجدول الأهداف المتوقعة (Expected Goals) من رميات التماس لخمسة مواسم متتالية محض صدفة، بل هو نتاج عمل مخبري تقوده ترسانة من "الرماة" المدربين تقنيا، يتقدمهم الظهير مايكل كايود، إلى جانب إيثان بينوك وماتياس ينسن.

منذ موسم 2021-2022 وحتى الموسم الحالي 2025-2026، لم يتنازل برينتفورد عن المركز الأول في هذا التخصص، محققا طفرة مرعبة في موسم 2024-2025 بمعدل أهداف متوقعة وصل إلى 8.75.

هؤلاء اللاعبون لا يرمون الكرة فحسب، بل يطلقون قذائف تسقط في قلب منطقة الجزاء بدقة متناهية تحول "التماس" إلى ركنية يدوية.

القواعد العلمية خلف "رمية التماس"

تأسست هذه الثقافة المنهجية عندما استعان المدرب يورغن كلوب سابقا بالدنماركي توماس غورنيمارك، الأب الروحي لتقنية رميات التماس في كرة القدم.

لقد أثبت غورنيمارك فيزيائيا أن الزاوية المثالية للرمية الطويلة يجب أن تنطلق بزاوية تتراوح بين 30 و35 درجة لتحقيق أقصى توازن بين المسافة والسرعة.

وبفضل هذه الهندسة، ارتفعت نسبة احتفاظ الفرق بالكرة بعد الرمية من 40% إلى 80%، مما حولها من مجرد استئناف للعب إلى أداة سيطرة وهجوم.

خوارزمية "المنطقة العمياء"

الابتكار الأكثر رعبا الذي يطبقه جوفر في أرسنال هو "تكتيك حجب الرؤية اللحظي". تعتمد هذه الخوارزمية على حقيقة بيولوجية تفيد أن دماغ حارس المرمى يحتاج إلى 0.2 ثانية لمعالجة مسار الكرة فور انطلاقها.

يصمم جوفر تحركات يصطف فيها اللاعبون في مسار رؤية الحارس، ثم يتلاشون في اللحظة التي تلمس فيها قدم المنفذ الكرة.

هذه الـ 0.2 ثانية هي "الثقب الأسود" الذي تسكن فيه الكرة الشباك قبل أن يبدأ عصب الحارس بالاستجابة.

وتؤكد إحصائيات أوبتا (Opta) نجاعة هذا الاختراق؛ حيث افتتح أرسنال التسجيل بنتيجة (1-0) من ركنية في 9 مناسبات هذا الموسم، وهو رقم قياسي تاريخي.

في زمن "كرة القدم المبرمجة" لم تعد الفرق تواجه منافسين رياضيين فحسب، بل تصطدم بمعادلات رياضية يديرها "جيش ظل" من الخبراء.

صارت منطقة الجزاء مختبراً تلتقي فيه الفيزياء بالبيولوجيا، حيث تُحسم البطولات بفوارق زمنية ضئيلة. هنا، لا تمنح الأهداف نقاطاً في الجدول فحسب، بل تتحول إلى أرقام مباشرة في الحسابات المصرفية لمهندسيها.