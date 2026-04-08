20 مباراة بلا أهداف.. عقم موراتا يهدده بالغياب عن كأس العالم

يثير المستوى الذي يقدمه مهاجم كومو الإيطالي ألفارو موراتا، قلق مسؤولي الاتحاد المحلي في بلاده ومدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي.

ودافع موراتا (33 عاما) عن ألوان كومو خلال الموسم الحالي 2025-2026 الذي وصل إليه الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من ميلان.

معاناة موراتا مع كومو

وتحت قيادة مواطنه مدرب كومو سيسك فابريغاس، شارك موراتا في 23 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها هدفا واحدا فقط وكان في كأس إيطاليا خلال 862 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ما يعني أنه لم يهز الشباك على الإطلاق طوال 20 مباراة بالكالتشيو.

وجاء هدف موراتا الوحيد في شباك فيورنتينا، في المباراة التي جرت يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي في الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا.

عقم موراتا يهدده بالغياب عن كأس العالم

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه في ظل هذه البيانات الصادمة، فإن مشاركة موراتا مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل، تبدو "بعيدة المنال".

وقالت "إن الواقع الصعب لموراتا في إيطاليا يبعده أكثر عن المشاركة في المونديال، وقد تبعده نهائيا عن قائمة دي لا فوينتي"، مشيرة إلى أنه يعيش حالة من "الإحباط الشديد".

ورغم أن موراتا لا يعيش أفضل فتراته الكروية على الإطلاق، لكنه ما زال يحظى بثقة مدرب كومو فابريغاس، الذي حاول دعمه معنويا.

قال فابريغاس "موراتا بحالة جيدة ومتحفز، لكنه بالتأكيد محبط لأنه كان يريد اللعب أكثر"، علما بأنه شارك لمدة 10 دقائق في المباراة الأخيرة لكومو ضد أودينيزي.

وأضاف المدرب "أنا أيضا كنت سأشعر بالإحباط لقلة الدقائق، لكن الأهم ليس عددها بل جودتها".

وفي الوقت نفسه أكد فابريغاس ثقته في لاعبه بالقول "أنا سعيد جدا بوجوده معنا وأثق به كما أثق ببقية زملائه".

وكان موراتا ضمن العناصر التي قادت منتخب إسبانيا للتتويج ببطولتي كأس أوروبا (يورو 2024)، ودوري الأمم الأوروبية (2022-2023).

ودافع موراتا عن منتخب إسبانيا في 87 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا وقدّم لزملائه 8 تمريرات حاسمة وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية، أوروغواي والرأس الأخضر.